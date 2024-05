Conmovedor homenaje el doctor Alfredo Miriuka

“La gente se muere cuando se los olvida, y ésto me demuestra que ustedes nunca me van a olvidar”.

????????Emocionado, el doctor Alfredo Miriuka vio cómo su nombre se inmortalizaba en el ala de Internación del Hospital ‘Lucero del Alba’ de Huanguelén, un homenaje que perdurará en el tiempo. El concejal Mauro Moccero entregó el decreto en representación del Intendente Municipal. Destacaron la trayectoria del profesional, el bioquímico Eduardo Scheffer y el Enfermero Horacio Kaputiansky, quien señaló “el doctor es y será un gran médico, un padre, consejero; sabíamos que llegaba al hospital con solo percibir sus pasos por el pasillo, en nombre de los enfermeros del hospital y del hogar le decimos GRACIAS !

????“Estamos todos muy contentos de que hayas venido, porque te mereces este reconocimiento, no sólo por el gran médico que sos sino por los valores humanos que caracterizó tu trayectoria de vida en este hospital”, afirmó el director del Hospital “Lucero del Alba”, doctor Francisco Cortalezzi este miércoles (8 de mayo) al destacar al doctor Alfredo Miriuka, nombrando al área de Internación del nosocomio como homenaje permanente al “gran profesional”.

????‍♂️Con sus 80 años, el doctor Alfredo Miriuka representa una figura trascendental para la comunidad de Huanguelén, por sus valores humanos que trascendieron su profesión de médico, erigido como un faro de esperanza, un pilar de fortaleza, estando siempre cerca del vecino que más lo necesitó, acompañándolo en la urgencia y tendiéndole la mano en el dolor.

????“Me siento mimado en el alma, he pasado más de medio siglo en esta institución que cuida la salud de Huanguelén, ¡fíjense qué pavada no?, y lo hicimos entre todos, las enfermeras, el personal de maestranza, los profesionales y doy fe que el hospital es la institución más importante de Huanguelén”, expresó el doctor con profunda emoción.

????Miriuka comenzó su ejercicio de la profesión en el año 1970 desempeñándose como médico concurrente en el Hospital Lucero del Alba y en 1982 fue designado como médico municipal; cargo que asumió con inquebrantable honor, solidaridad y empatía.

????️»No tengo palabras para expresar la inmensa gratitud que siento en este momento. Su cariño y apoyo son el mejor regalo que podría recibir. Como siempre he dicho, la muerte no llega con un certificado de defunción, sino cuando nos olvidan. Y gracias a ustedes, sé que mi memoria vivirá por siempre en este lugar que tanto amo”, afirmó el doctor Alfredo Miriuka.

????Pilar fundamental en la comunidad de Huanguelén, y con más de 50 años de trayectoria se desempeñó como médico clínico, anestesista, cirujano, pediatra, hizo cesáreas y partos.

????️Por tal motivo, el Intendente Municipal Ricardo Moccero declaró nombrar el Ala de Internación del Hospital Municipal “Lucero del Alba” Doctor Alfredo Miriuka como homenaje permanente a un profesional que dedicó su vida al cuidado de los vecinos de la localidad.

????El legado del Doctor Alfredo Miriuka se extiende mucho más allá de su experiencia médica. Es un símbolo de dedicación inquebrantable y una inspiración para todos los que han tenido el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado.

✒️Su historia sirve como un poderoso recordatorio del profundo impacto que un hombre de bien puede tener en la vida de los demás.

????Acompañaron profesionales de la salud de la localidad, familiares, vecinos, concejales, enfermeras, mucamas que abrazaron con el alma al gran profesional.