¿Cómo era Pueblo Santa María en 1924?, para recordar en el día de su aniversario. Por Julio César Melchior

En momentos en que Pueblo Santa María está conmemorando un nuevo aniversario

de su fundación, llevada a cabo el 11 de Mayo de 1887, por 24 familias y una persona

soltera, todos provenientes de la aldea Kamenka, del Volga, en el Imperio Ruso, es

oportuno recordar algunos aspectos de aquellos primeras décadas. Para ello, vamos a

recurrir a una publicación llamada “Álbum de pueblos, estancias y colonias de Cura-

Malal”, lanzada en la ciudad de Pigüé en 1924. Donde en un extenso artículo, que en

la actualidad posee un enorme valor histórico, el autor de la obra resume los inicios

de la localidad de Pueblo Santa María, los logros obtenidos y qué es lo que

solicitaban los vecinos para que la comunidad continuara creciendo.

En el año 1887 llegaron de Colonia Hinojo, partido de Olavarría, en 13 carros, las

primeras familias que formaron el fundamento de la colonia agrícola Santa María –

comienza diciendo el texto que en este año cumple 100 años exactos de haber sido

publicado.

Las tierras destinadas al cultivo de estos labradores se dividieron en chacras de 70

hectáreas, que fueron entregadas de acuerdo al pedido de cada uno, al precio de dos mil

pesos por fracción, a 6 años de plazo, con el 8 % de interés anual.

El señor Eduardo Casey regaló 15 hectáreas de terreno para formar el pueblo, iglesia y

escuela. Las primeras casas se hicieron de adobe, contándose la tierra en forma

cuadrada. Ellas tuvieron una capacidad de 3 por 3.

La primera siembra se realizó el 15 de julio de 1887. Los resultados fueron medianos.

El colono Juan Reser en 7 hectáreas sembradas, tuvo un rendimiento de trigo ruso de 6

bolsas por hectárea, de 85 kilos la bolsa.

En el mismo año se construyeron la capilla, hecha de madera, en un espacio de 8 por 14

y la escuela del mismo material, con 2 salones de 7 por 13.

La religión fue atendida por el Padre Luis Serbet, de Hinojo, y sacerdotes que llegaban

de la parroquia de Pigüé cuando eran solicitados.

La nueva iglesia

Una vez que la colonia se consolidó, radicándose definitivamente en la nueva patria,

que no tardaría en asegurar sus vidas en abundancia que da la virtud del trabajo, se

pensó en la construcción de una nueva Iglesia de material. Se iniciaron subscripciones y

por fin se inauguró en un terreno de 26 metros de frente por 110 de fondo, el 8 de

septiembre del año 1898, siendo bendecida por el Obispo monseñor Terrero y actuando

de padrinos los Sres. Antonio y Juan Schwindt.

Fue primer cura de la iglesia de Santa María el Padre Juan Branck, durante los años

1900 a 1904 y luego lo reemplazó el Padre Juan Thomas que lleva 21 años en la jefatura

de la iglesia.

Comisión Pro-Templo

La comisión encargada de recolectar fondos para la construcción del templo estaba

integrada por los siguientes señores: José Schmidt, Juan Dailoff, Juan Reser y Antonio

Schwindt.

Escuela religiosa

La escuela primaria de las Hermanas religiosas funciona en un edificio donado a la

Curia de La Plata por la Colonia Nº3, habiendo sido costeado por la misma la casa

parroquial.

Como se destaca, los edificios religiosos son importantes, representando un valor

abultado, lo que da una prueba más de la vitalidad económica de los vecinos.

Las congregaciones

Existen dos que secundan a la iglesia en catecismo, confirmaciones y fiestas. Ellas son:

“Hijas de María”, de la que es presidente el Padre Juan Thomas y directora la Hermana

Bilhildis. Profeta: María Vogel. Orden tercera de San Francisco, con 60 personas.

La escuela provincial

Tiene una asistencia de 70 niños. Es directora la señorita Silvina Garibaldi y maestra de

grado la señorita Rosa Salinetti.

Población escolar de la colonia

La población escolar puede calcularse en 700 niños en ambos sexos.

Registro Civil

Se inauguró el 1º de abril de 1924. Desde esa fecha hasta el 24 de octubre del mismo

año hubieron: Nacimientos: 107. Casamientos: 13. Defunciones: 17.

Correo

La estafeta de correos pertenece a la tercera categoría y es jefe el señor Manuel Castedo.

Los vecinos verían con agrado que se la habilitara con el ahorro postal. Esta oficina

tiene un extraordinario movimiento, por lo que sería conveniente elevar su categoría.

Lo que solicitaban los vecinos de Pueblo Santa María en 1924

Al analizar lo que los vecinos de la localidad le solicitaban a las autoridades con suma

urgencia, descubrimos que ya en aquellos años se necesitaban más lotes o terrenos para

construir, porque la comunidad estaba en pleno auge pero las familias nuevas que se

formaban no tenían lugares disponibles donde edificar sus casas. Lo que posteriormente,

junto con la falta de trabajo, en los años 40 y 50, provocó que muchos habitantes

dejaran su terruño natal para emigrar a las ciudades de Bahía Blanca, Punta Alta o

Buenos Aires, por citar las más importantes, sin mencionar a las que anteriormente a

esta fecha ya habían emigrado para establecerse en las aldeas recientemente fundadas en

la provincia de La Pampa.

En el mismo petitorio los habitantes de Pueblo Santa María también solicitan que la

municipalidad establezca una delegación y otra de las aspiraciones era que “se

establezca una usina de luz eléctrica”. Esta iniciativa parece que está próxima a tener

una solución feliz -afirmaba el informe.

