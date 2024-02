COMENZÓ EL TORNEO PREPARACIÓN FÚTBOL DE VERANO

Organizado por la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez y con la participación de 8 equipos de la ciudad y la región comenzó en la noche del miércoles 14 de febrero, el Torneo Preparación Fútbol de Verano.

➡️Los resultados:

????ZONA A, estadio “Rubén Segui”, Boca Juniors:

????Boca Juniors 4 (Rowhein Bruno x 3, López Kevin) vs. San Martín de Santa Trinidad 1 (Suppes Mauro)

????Atlético Huanguelén 2 (Götte Emanuel, Balvidares Eduardo) vs. Unión de Pigüé 1 (Varela Ezequiel)

????ZONA B, cancha de Deportivo Sarmiento:

????Deportivo Sarmiento 1 (Lang Gonzalo) vs. El Progreso 0

????Independiente 1 (Cristián Roth) vs. Blanco y Negro 1 (Kraft Joaquín)

⚽La próxima fecha para la ZONA A será este sábado 17 de febrero, en club San Martín de Santa Trinidad, con el siguiente cronograma:

????19.30 hs San Martin vs Atlético Huanguelén

????21.15 hs Unión de Pigüé vs Boca Juniors

⚽En tanto, la Zona B jugará en el estadio “Benito Herr” de Pueblo San José, el próximo miércoles 21 de febrero, con el siguiente cronograma:

????20.30 hs Blanco y Negro vs El Progreso

????22.15 Independiente vs Deportivo Sarmiento