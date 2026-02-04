*Cerro del Amor: una leyenda que vuelve a latir este 14 de febrero en Villa La Arcadia*

Hay lugares donde el amor no se explica, se siente.

El Cerro del Amor, en Villa La Arcadia, es uno de ellos. Y este 14 de febrero será el escenario de un festival que invita a vivir el Día de los Enamorados de una manera distinta, entre naturaleza, música y encuentro.

La propuesta nace de una leyenda ancestral que cuenta que los amantes de los Pueblos Originarios elegían este cerro para sellar su amor en un pacto eterno, grabado en la tierra y el paisaje. Quienes conocen el lugar dicen que su mística sigue viva, acompañada por el vuelo de las águilas moras, fieles a una sola pareja para toda la vida.

Con ese espíritu, la Dirección de Turismo de Coronel Suárez, junto a emprendedores turísticos de Villa La Arcadia y el impulso de la Gestión de Gobierno Municipal, proponen una jornada para compartir, disfrutar y conectar: música en vivo, gastronomía regional y feria de artesanos, en un entorno natural único.

El Festival Cerro del Amor no será sólo un evento: será una experiencia que celebre el romance, la amistad, el encuentro y la identidad serrana, consolidando a Villa La Arcadia como un destino para sentir, disfrutar y volver.

🗓️ 14 de febrero

📍 Cerro del Amor – Villa La Arcadia

Viví la leyenda.

Elegí Villa La Arcadia

Elegí sentirte bien.