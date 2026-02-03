Campaña de Vacunación Antirrábica en Barrio Puente Chico

El equipo de profesionales desarrollará este LUNES 9 DE FEBRERO, una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en el CAPS de Barrio Puente Chico –Belgrano Bis 250-.

Horario: 9:00 a 12:00 hs.

Se solicita a los vecinos:

Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).

Presentar a los perros con correa y collar.

Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal.