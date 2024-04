Ante el hallazgo de un mosquito Aedes aegypti vector de enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya, descacharramos como medida de prevención

Promotores de salud realizarán tareas de prevención y descacharrado de invierno, el jueves 25 y viernes 26, en un trabajo en conjunto entre las áreas de Salud, Ambiente y Servicios Públicos, con el objetivo de concientizar sobre la enfermedad y promover medidas para evitar la reproducción del mosquito vector. Se recorrerá el sector y se procederá a la entrega de material informativo.

«El dengue es un mosquito domiciliario. Si sacamos los recipientes con agua en las casas, reducimos el 85% del riesgo de contagiarnos», remarcó la doctora Diana Peralta, directora de Promoción de la Salud de la secretaria de la Salud, que realizó especial hincapié en la tarea de limpieza y descacharro que cada vecino debe realizar, aún en los próximos meses de invierno, para prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

‼️“En invierno no hay mosquitos adultos, pero sí sobreviven los huevos ya depositados, que son resistentes a las bajas temperaturas y pueden mantenerse en estado latente, hasta por un año, esperando la vuelta del calor y la humedad nuevamente, para eclosionar y continuar el ciclo reproductivo”, explicó la profesional.

Por eso la importancia de trabajar también en la temporada invernal junto a toda la comunidad para adoptar medidas de prevención y realizar tareas de descacharrado, a fin de eliminar los posibles criaderos con huevos del Aedes y reducir así la población de mosquitos en la próxima temporada de calor.

RECOMENDACIONES

➡️ La eliminación de criaderos potenciales de mosquitos mediante tareas de descacharrado es la medida preventiva más eficaz frente al dengue.

➡️ Descartar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua de lluvia (como latas, botellas vacías, neumáticos, macetas, etc.).

➡️A los recipientes útiles, como baldes y palanganas, es necesario vaciarlos y dejarlos boca abajo para que no junten agua.

➡️Las canaletas deben mantenerse limpias y libres de hojas todo el año.

➡️ En el caso de los recipientes utilizados para contener agua (como tanques y barriles) es importante mantenerlos tapados.

➡️ El agua de bebederos de animales y floreros en el exterior e interior de la casa deben ser renovados cada tres días.