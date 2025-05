𝗧𝗲𝗿𝗿𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗮𝗿í𝗮: 𝗜𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗿𝘁𝗲𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘁𝗲𝘀

Los días jueves 5 y viernes 6 de junio, de 9 a 13 hs en la Delegación Municipal de Pueblo Santa María, se abrirá la inscripción para vecinos y vecinas interesados en participar del sorteo de lotes ubicados en la localidad.

📄 La inscripción será en carácter de declaración jurada y se deberá presentar la siguiente documentación:

🔹 Fotocopia del DNI de todo el grupo familiar

🔹 Fotocopia de actas de nacimiento del grupo familiar

🔹 Si no sos oriundo/a de Santa María: documentación que acredite residencia en la localidad por más de 10 años

🔹 Si sos descendiente de oriundos de Santa María, pero residís fuera del Pueblo: presentar acta de nacimiento de los progenitores oriundos

🔹 Comprobantes de ingresos:

✅Recibo de sueldo (trabajadores en relación de dependencia)

✅Constancia de inscripción (monotributo o autónomos)

✅En caso de no contar con ingresos en blanco, se tomará declaración jurada de ingresos

🔹 Nota dirigida al Intendente Municipal Ricardo Moccero explicando la situación familiar, laboral y justificando la posibilidad de construir en el plazo establecido por las normativas locales

❗ IMPORTANTE:

Es condición excluyente no ser titular ni poseedor de bienes inmuebles.

📍 Consultas:

Podés acercarte a la Delegación Municipal de Pueblo Santa María o a la Dirección de Vivienda Municipal ubicada en Av. Alsina 150, Coronel Suárez.

💬 ¡Una oportunidad para construir tu futuro en el Pueblo Santa María! ¡Inscribite!