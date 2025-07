¡Ya están los clasificados a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2025 – Personas Mayores!

El pasado jueves 24 de julio se llevó a cabo en Huanguelén la final local, donde competidores de Coronel Suárez y Huanguelén definieron a los representantes del distrito para la instancia regional:

🗓 19 de agosto – Güaminí

🎣 PESCA: Luis Romano (C. Suárez)

🗓 26 de agosto – Gral. La Madrid

♟ Ajedrez: Eduardo Schtre (C. Suárez)

🟡 Damas: Ángel Fogel (Pblo. Santa María)

🏓 Padel Masculino: Juan Gasteneguy – Norberto Lora (C. Suárez)

🏓 Padel Femenino: Teresa Fappiani – Marisa Hoffman (C. Suárez)

🎾 Tenis Masculino: Alberto Khun – Roberto Matitti (C. Suárez)

🚶‍♀️ Caminata: Nora Mazzuco – María de los Ángeles Paladino (C. Suárez)

🃏 Burako: Liliana Schmidt (C. Suárez)

🎲 Lotería: Elsa Leonar (Huanguelén)

🃏 Chin Chon: Lucrecia Ekert (C. Suárez)

🃏 Escoba de 15: Mirta Sphan – María Elena Schroh (C. Suárez)

🃏 Mus: Edgardo Sisti – Jorge Franco (Huanguelén)

🃏 Truco: José Alonzo – Reinaldo García (Huanguelén)

🃏 Truco Mixto: Eduardo Gallo – Alicia Romano (C. Suárez)

👨‍👦 Truco Intergeneración: Aurelio Wesner – Iván Safenreiter Wagner (C. Suárez)

🔵 Bochas Intergeneración: Pedro Sánchez – Abel Funes (C. Suárez)

🔴 Bochas Femenino: Mónica Muñoz – Elisa Cabrera (Huanguelén)

⚽ Fútbol Tenis “A”: Juan Fracaro – Daniel Hubert – Pedro Natucci (C. Suárez)

⚽ Fútbol Tenis “B”: Hugo Uranga – Hugo Elorriaga – Gaspar Elorriaga (C. Suárez)

⚽ Fútbol Tenis Intergeneración: Alfredo Gebel – Santino Bargas Torres (C. Suárez)

🗓 9 de septiembre – Tornquist

🪙 Taba: Carlos Busetto (C. Suárez)

🟢 Sapo Masculino: Carlos Krieger (Huanguelén)

🟢 Sapo Femenino: Viviana Rotela (Huanguelén)

🟢 Sapo Intergeneración: Alicia Nazca – Bautista Grossi (C. Suárez)

🧭 Orientación Masculino: Pablo Bertinat – Hugo Canutti (C. Suárez)

🧭 Orientación Intergeneración: Aurelio Wesner – Iván Safenreiter Wagner (C. Suárez)

🏊‍♀️ Natación Femenino: María Elena Errobidart (C. Suárez)

🏊 Natación Masculino: Alberto Gatto (C. Suárez)

🏓 Tenis de Mesa Masculino “A”: Edgardo Huss (Huanguelén)

🏓 Tenis de Mesa Masculino “B”: Rubén Suárez (Huanguelén)

🏓 Tenis de Mesa Femenino “A”: Mónica Larragueta (Huanguelén)

🏓 Tenis de Mesa Femenino “B”: Carmen Fogel (Pblo. Santa María)

🔵 Bochas Masculino: Jorge Franco – Edgardo Sisti (Huanguelén)

🏐 Newcom “A” y “B”: “Los Milos” (C. Suárez)

💃 Coreografía Pop: “Las del Volga” (Pblo. Santa María)

🥏 Tejo Masculino “A”: Alberto Soler – Hugo Canutti (C. Suárez)

🥏 Tejo Masculino “B”: Edesio Candia – Leonardo López (Huanguelén)

🥏 Tejo Femenino “A”: Ana Díaz – Alicia Santarelli (C. Suárez)

🥏 Tejo Femenino “B”: Delia Montes de Oca – Mercedes Steinbach (C. Suárez)

🥏 Tejo Mixto “A”: Gladys López – José Diel (C. Suárez)

🥏 Tejo Mixto “B”: Emilio Arias – Norma Matitti (C. Suárez)

🥏 Tejo Intergeneración: Raúl Bortolas – Gabriel Bortolas (C. Suárez)

🔸 Pentatlón Masculino: Carlos Busetto – Alberto Soler (C. Suárez)

🔸 Pentatlón Femenino: Graciela Romussi – Gloria Carrizo (C. Suárez)

📍 IMPORTANTE:

➡️ La final local de la disciplina Orientación Femenino se realizará el miércoles 30 de julio en el predio deportivo del Club Boca Juniors.

🏁 Además, en la disciplina Bonaerenses en Carrera (10 km), Ana Díaz (C. Suárez) y Raúl Gieser (Huanguelén) clasificaron directamente a la Final Provincial en Mar del Plata, que se correrá en octubre.

👏 ¡Felicitaciones a todas y todos los participantes!