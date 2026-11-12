La celebración comenzó con un taller gratuito de danzas folclóricas, que invitó a los vecinos a animarse a bailar y compartir nuestras costumbres. Luego, el escenario recibió a las agrupaciones organizadoras y a Valeria Soledad, en una noche donde las chacareras, zambas y el espíritu de nuestras raíces convocaron al encuentro.