Con una gran convocatoria de vecinos, el Mercado Municipal de las Artes se convirtió en escenario de una auténtica celebración de nuestra identidad argentina. Música, danza, alegría y un profundo sentimiento de pertenencia marcaron una jornada donde el folklore y las tradiciones gauchas fueron protagonistas.
En el marco del Día de la Tradición, la Gestión de Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Gestión Cultural, junto a las agrupaciones folclóricas La Tranca y Dejando Huellas, impulsó una propuesta que reunió a familias, bailarines y amantes de nuestra música popular.
La celebración comenzó con un taller gratuito de danzas folclóricas, que invitó a los vecinos a animarse a bailar y compartir nuestras costumbres. Luego, el escenario recibió a las agrupaciones organizadoras y a Valeria Soledad, en una noche donde las chacareras, zambas y el espíritu de nuestras raíces convocaron al encuentro.
¡El público también fue protagonista! Entre aplausos, canciones y parejas que se sumaron al baile, el Mercado de las Artes se transformó en un espacio de celebración de nuestra cultura.
Rescatar nuestras tradiciones es mantener viva nuestra historia, transmitir a las nuevas generaciones el valor de nuestras raíces y fortalecer la identidad que nos une como comunidad.
Desde la Gestión de Gobierno se continúa promoviendo el acceso a propuestas culturales abiertas y gratuitas, acompañando a nuestros artistas y generando espacios donde vecinos de todas las edades puedan encontrarse y disfrutar.
Gracias a las agrupaciones, artistas y a cada vecino que hizo de esta Peña de la Tradición una verdadera fiesta de nuestra identidad argentina.
Porque nuestras tradiciones no solo se recuerdan: se viven, se bailan y se transmiten de generación en generación.
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