Estudiantes suarenses participaron de una propuesta de concientización sobre el respeto y cuidado animal
La muestra fotográfica “Miradas Sintientes – Animales Sintientes”, se presentó en el Mercado Municipal de las Artes y convocó a estudiantes de diferentes instituciones educativas de Coronel Suárez, quienes participaron de charlas de concientización sobre el respeto, el cuidado y la responsabilidad hacia los animales.
La propuesta, impulsada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora junto al Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), permitió que alumnos de la Escuela Secundaria N° 5, la Escuela Secundaria N° 4, la Escuela Secundaria N° 10 de Villa Belgrano y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 48 recorrieran la exposición y reflexionaran sobre el vínculo entre las personas y los animales.
La muestra, del fotógrafo Sebastián Naón, con producción de Agustín Pulido, invitó a descubrir, a través de las imágenes y las miradas de sus protagonistas, que los animales son seres sintientes, capaces de experimentar emociones y sensaciones.
Como parte de la propuesta, la bióloga Carolina Guerra, de la Dirección de Ambiente Municipal, brindó charlas educativas que promovieron la reflexión, la empatía y la importancia de construir una convivencia basada en el respeto y el bienestar animal.
Una valiosa iniciativa que acercó el arte, la educación y la conciencia ambiental a los estudiantes, generando espacios de aprendizaje y reflexión sobre el cuidado de todos los seres vivos.
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