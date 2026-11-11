La propuesta, impulsada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora junto al Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), permitió que alumnos de la Escuela Secundaria N° 5, la Escuela Secundaria N° 4, la Escuela Secundaria N° 10 de Villa Belgrano y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 48 recorrieran la exposición y reflexionaran sobre el vínculo entre las personas y los animales.