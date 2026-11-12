Los Tabaleros vuelven a Suárez y la Peatonal Criolla se prepara para una gran fiesta popular

¡Folklore, amigos, asadores, música en vivo y entrada GRATIS! ¿Qué más necesitás para armar un planazo? ¡Folklore, amigos, asadores, música en vivo y entrada GRATIS! ¿Qué más necesitás para armar un planazo?

Este domingo 15 de noviembre, el Paseo del Riel se convierte en el punto de encuentro para vivir la 6ª Peatonal Criolla.

¡Mirá quiénes se suben al escenario!

14:00 | Voces del Alma 15:30 | Luciano Aliberti y su banda 16:30 | Ballet Folklórico La Tranca 17:00 | Los Sotreta, jóvenes suarenses que vienen a mostrar todo su talento 18:30 | ¡LOS TABALEROS! El show más esperado 20:00 | Fabián y la Voz de Silvina, para cerrar bailando

¡Y la fiesta arranca temprano!

Desde las 8:00, apertura del predio. A las 8:30, comienza el Campeonato de Asadores, con degustación del jurado a las 12:30 y premiación a las 14:50.

¡Una fiesta donde ganamos todos! La Gestión de Gobierno Municipal, a través de Gestión Cultural, apuesta a estos encuentros gratuitos que impulsan el trabajo de nuestras instituciones, abren escenarios para nuestros artistas y reúnen a las familias y amigos.

Paseo del Riel – Coronel Suárez Domingo 15 de noviembre ¡Entrada libre y gratuita!

¡Etiquetá a tu grupo, prepará el mate y organizá el domingo!