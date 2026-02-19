Si te interesa el diseño, la creatividad y querés transformar tus ideas en proyectos reales, esta es tu oportunidad
Desde CREUS te invitamos a sumarte a la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos del Diseño, carrera gratuita de la Universidad Provincial del Sudoeste, para el ciclo lectivo 2026.
Duración: 3 años
Carrera gratuita
Formación universitaria en tu ciudad
ULTIMOS DIAS DE INSCRIPCIONES.
Inscribite online en upso.edu.ar
Consultas: (2926) 497692 o escribinos alumnos@upso.edu.ar
No lo dejes pasar. Tu futuro creativo empieza hoy
Últimos días para inscribirte en la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos del Diseño
