La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Coronel Suárez organiza una nueva edición del tradicional Torneo de Verano, que contará con la participación de 8 equipos, divididos en dos zonas:
🔹 Zona A
* Blanco y Negro
* Deportivo Sarmiento
* Boca Juniors
* San Martín de Santa Trinidad
🔹 Zona B
* Independiente
* El Progreso
* Atlético Huanguelén
* Unión de Pigüé
📅 Cronograma
▶️ Miércoles 11 de febrero – Zona A
🕣 Desde las 20:30
* Blanco y Negro vs. San Martín ST
* Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento
▶️ Jueves 12 de febrero – Zona B
🕣 Desde las 20:30
* Independiente vs. Unión de Pigüé
* El Progreso vs. Atlético Huanguelén
🎟️ Entrada general: $7.000
🤝 El certamen es auspiciado por la empresa Automotores del Volga, mientras que las pelotas oficiales (Amass Passion) del torneo son aportadas por la firma Amass
Torneo de Verano: Copa Automotores del Volga
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Coronel Suárez organiza una nueva edición del tradicional Torneo de Verano, que contará con la participación de 8 equipos, divididos en dos zonas:
YouTube
RSS