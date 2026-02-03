Torneo de Verano: Copa Automotores del Volga

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Coronel Suárez organiza una nueva edición del tradicional Torneo de Verano, que contará con la participación de 8 equipos, divididos en dos zonas:

🔹 Zona A

* Blanco y Negro

* Deportivo Sarmiento

* Boca Juniors

* San Martín de Santa Trinidad

🔹 Zona B

* Independiente

* El Progreso

* Atlético Huanguelén

* Unión de Pigüé

📅 Cronograma

▶️ Miércoles 11 de febrero – Zona A

🕣 Desde las 20:30

* Blanco y Negro vs. San Martín ST

* Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento

▶️ Jueves 12 de febrero – Zona B

🕣 Desde las 20:30

* Independiente vs. Unión de Pigüé

* El Progreso vs. Atlético Huanguelén

🎟️ Entrada general: $7.000

🤝 El certamen es auspiciado por la empresa Automotores del Volga, mientras que las pelotas oficiales (Amass Passion) del torneo son aportadas por la firma Amass