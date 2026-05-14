Organizada por el Servicio de Infectología y Epidemiología junto al CAPS San José se desarrolló en Pueblo San José una jornada de testeos gratuitos de VIH y Sífilis.
La actividad, realizada en el ingreso al Club Atlético Independiente, permitió a los vecinos acceder de manera confidencial, voluntaria y sin turno previo a testeos rápidos, además de controles de presión arterial, glucemia y vacunación.
Durante la jornada también se aplicaron vacunas Doble Adulto, Hepatitis B y antigripales para personas mayores.
Testeos, vacunación y controles en una jornada de salud en Pueblo San José
