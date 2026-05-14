25 de Mayo: convocatoria para instituciones que quieran participar del desfile

25 de Mayo: convocatoria para instituciones que quieran participar del desfile🇦🇷

📣Se invita a todas las instituciones que deseen participar del desfile cívico institucional del 25 de Mayo, en ocasión de conmemorase el 216° aniversario de la Revolución de Mayo; a retirar y/o presentar la reseña en la oficina de Gestión Cultural, Lamadrid 1272, de 7 a 13, hasta el viernes 22 de mayo indefectiblemente a los efectos de organizar dicho evento.