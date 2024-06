Surgen los primeros representantes para la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2024

A cargo de la dirección de Deportes se está desarrollando -hace dos semanas- la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 2024.

????Las diversas disciplinas compiten y van surgiendo los ganadores, que serán quienes representen a Coronel Suárez en la etapa regional:

➡️FÚTBOL 11: sub 14 masculino “FASTA San José”; sub 16 y sub 18 masculino Secundaria N° 4; sub 18 femenino libre “Las Pibas”.

➡️HANDBALL ESCOLAR: sub 14, sub 16 y sub 18 femenino Secundaria N° 4; sub 14 y sub 16 masculino FASTA San José; sub 18 masculino Secundaria N° 4

➡️FUTSAL ESCOLAR: sub 14 masculino Secundaria N° 1; sub 16 masc. Secundaria N° 4; sub 18 masc. Escuela N° 3 “Mariano Moreno” de Huanguelén.

➡️FUTSAL LIBRE: sub 15 libre masculino “Los aceiteros” de Huanguelén, -; sub 15 libre femenino “La Battoneta”.

➡️FÚTBOL 5 ESCOLAR: sub 14 femenino Escuela Media “Almirante Brown” de Huanguelén; sub 18 Secundaria N° 4, sub 16 femenino FASTA San José; Fútbol libre “Los aceiteros” de Huanguelén.

➡️FÚTBOL TENIS: sub 15 masculino Rehm / Suppes; sub 18 masc. Sieben / Schiemer; sub 18 fem. Larumbe Vega / Insua.

➡️HOCKEY: sub 14 y sub 16 femenino Centro Blanco y Negro; sub 18 femenino El Rejunte; sub 14 y sub 16 masc. Club Atlético Huanguelén.

️➡️BÁSQUET: sub 15 masc. libre Saad Ariel; sub 17 fem. libre Mazars Delfina; sub 15 masc. escolar Escuela N° 3 “Mariano Moreno” de Huanguelén; sub 17 masc. escolar Secundaria N° 4; sub 15 fem. escolar Secundaria N° 4; sub 17 fem. escolar FASTA San José.

????Este lunes 3 de junio, será el turno de Handball playa en el polideportivo abierto y básquet 3×3 en Deportivo Sarmiento.

????El martes 4, en el polideportivo municipal se desarrollará Fútbol Playa, mientras que el jueves 6, tendrá lugar la disciplina softbol y el viernes Pádel, en El Triunfo y fútbol 11 libre.