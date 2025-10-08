En la noche del martes se desarrolló una reunión informativa con las familias de los jóvenes que representarán a Coronel Suárez en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputará la próxima semana en la ciudad de Mar del Plata.
🙋♂️El encuentro estuvo encabezado por el director de Deportes, Andrés Mauri, acompañado por el Intendente Interino, Mauro Moccero, quien transmitió su orgullo hacia la delegación juvenil y les deseó lo mejor en esta nueva instancia.
🚌La delegación suarense partirá desde el Palacio Municipal el domingo 12 de octubre a las 23:45 horas rumbo a Mar del Plata. En el caso de los Juveniles, competirán en las siguientes disciplinas:
🔹Atletismo y Atletismo PCD
🔹Ajedrez
🔹Bonaerenses en carrera
🔹Beach Vóley (masculino y femenino en distintas categorías)
🔹Fútbol 11 Sub 14 libre y Sub 16 libre
🔹Hockey Sub 14 femenino
🔹Pesca
🔹Robótica
🔹Rugby
🔹Vóley Sub 13 mixto, Sub 15 y Sub 17 masculino
🔹Pádel Sub 14 y 18 masculino
🔹Natación y Natación PCD
🔹Tenis single Sub 16 masculino y doble Sub 14 masculino
🔹Patín Sub 13
🔹Básquet 3×3 Sub 14 y Sub 16 masculino
👥La delegación completa de Coronel Suárez estará conformada por más de 280 personas entre Juveniles, Adultos Mayores y representantes de Cultura, quienes también viajarán para competir en sus respectivas disciplinas.
