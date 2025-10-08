Rumbo a la Final Provincial: 📎reunión informativa con la delegación juvenil suarense

En la noche del martes se desarrolló una reunión informativa con las familias de los jóvenes que representarán a Coronel Suárez en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputará la próxima semana en la ciudad de Mar del Plata.

🙋‍♂️El encuentro estuvo encabezado por el director de Deportes, Andrés Mauri, acompañado por el Intendente Interino, Mauro Moccero, quien transmitió su orgullo hacia la delegación juvenil y les deseó lo mejor en esta nueva instancia.

🚌La delegación suarense partirá desde el Palacio Municipal el domingo 12 de octubre a las 23:45 horas rumbo a Mar del Plata. En el caso de los Juveniles, competirán en las siguientes disciplinas:

🔹Atletismo y Atletismo PCD

🔹Ajedrez

🔹Bonaerenses en carrera

🔹Beach Vóley (masculino y femenino en distintas categorías)

🔹Fútbol 11 Sub 14 libre y Sub 16 libre

🔹Hockey Sub 14 femenino

🔹Pesca

🔹Robótica

🔹Rugby

🔹Vóley Sub 13 mixto, Sub 15 y Sub 17 masculino

🔹Pádel Sub 14 y 18 masculino

🔹Natación y Natación PCD

🔹Tenis single Sub 16 masculino y doble Sub 14 masculino

🔹Patín Sub 13

🔹Básquet 3×3 Sub 14 y Sub 16 masculino

👥La delegación completa de Coronel Suárez estará conformada por más de 280 personas entre Juveniles, Adultos Mayores y representantes de Cultura, quienes también viajarán para competir en sus respectivas disciplinas.