Ricardo Moccero se reunió con Axel Kicillof

En el marco de una intensa agenda de trabajo en la ciudad de La Plata, el Intendente Ricardo Moccero, acompañado por el Jefe de Gabinete Mauro Moccero, mantuvo una reunión con el Gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Durante el encuentro se evaluaron los proyectos ejecutados en 2025 y se definieron lineamientos para las obras estratégicas previstas en 2026.

Además, coordinaron la próxima entrega de 166 escrituras, fondos para finalizar las obras de cloacas en el sector sur de la ciudad, agua corriente en Santa Trinidad y la continuidad de la ampliación de nuestro Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS).

“Aun en este contexto económico tan complejo, junto al Gobernador vamos a seguir trabajando para todos los vecinos de Coronel Suárez”, afirmó el Intendente Ricardo Moccero.

La agenda incluyó también una reunión con el Administrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Nicolás Caggiano, donde se entregaron proyectos de pavimentación y reconstrucción de calles; sumando el proyecto de circunvalación de la ciudad cabecera, la repavimentación de la ruta Provincial N° 85 en el tramo Suárez–Pasman y pedidos de continuidad en las rutas 60, 76 y 85.

Asimismo, el Intendente se reunió con la directora Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, Carla Filippini, avanzando junto a su equipo en la planificación de nuevos loteos en Santa Trinidad y San José.

Por su parte, el Jefe de Gabinete Mauro Moccero mantuvo un encuentro con el subsecretario de Vivienda, Diego Menéndez, para analizar soluciones habitacionales para el distrito.

La agenda incluyó además reuniones técnicas y audiencias con distintos funcionarios provinciales en el Ministerio de Infraestructura y Desarrollo Agrario, de las que participaron el secretario de Obras Públicas, ingeniero Mario Abelardo; la secretaria Privada, doctora Inés Frayssinet; y la subsecretaria de Producción, Fiorella Guarnieri.