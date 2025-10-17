Juegos Bonaerenses 2025 – Final Provincial

Medalla de Bronce para los jóvenes de Robótica.

—

🥇 Medallero hasta el momento:

ORO:

🔹Agustina Machado – Natación PCD, 25 mts espalda.

🔹Florencia Schwab – Natación PCD, 50 mts libre.

🔹Elsa Moreno y María Elena Schroh – Orientación Femenino, medalla de oro por cuarto año consecutivo.

PLATA:

🔸Cielo Lattmann – Atletismo, 1200 mts Sub 14.

BRONCE:

📍Robótica: equipo integrado por Mateo Cano Dos Santos, Mateo Susic, Tomás Eberle, Alexis Gelinger y Prof. Darío Lindner.

📍Francisco Weimann – Natación PCD, 50 mts libre.

—

📅 Tercera jornada de competencia – Jueves 16 de octubre

👴👵 Personas Mayores:

*️⃣Fútbol Tenis Intergeneración: Alfredo Gebel y Santino Bargas Torres clasificaron a semifinales tras vencer a Ayacucho. Mañana enfrentan a Pellegrini.

*️⃣Newcom Cat. B: victoria ante Ramallo y pase a semifinales. Mañana juegan frente a Trenque Lauquen.

*️⃣Bochas Femenino: Elisa Cabrera y Mónica Muñoz (Huanguelén) cayeron frente a La Matanza y quedaron fuera de competencia.

*️⃣Sapo Intergeneración: Bautista Grossi y Alicia Nazca disputaron semifinales y continúan mañana.

*️⃣Tejo Intergeneración: Raúl y Gabriel Bortolas perdieron frente a Junín.

*️⃣Tenis de Mesa Cat. B: Carmen Fogel cayó ante Ensenada y no logró clasificar.

*️⃣Fútbol Tenis Masculino “B”: Hugo Uranga, Hugo y Gaspar Elorriaga avanzaron a semifinales tras vencer a Tres de Febrero. Mañana enfrentan a Laprida.

*️⃣Pádel Femenino: Teresa Fappiani y Marisa Hoffman ganaron 6/2 – 6/1 a Luján y pasaron a semifinales.

*️⃣Pádel Masculino: Juan Gasteneguy y Norberto Lora enfrentaron a San Miguel y fueron eliminados.

—

👦👧 Juveniles:

✨Robótica: 🥉 Medalla de Bronce.

✨Natación Sub 14: Kiara Rotela clasificó a la final.

✨Natación Sub 16: Denise Denk clasificó a la final.

✨Vóley Sub 13 Mixto: triunfo 2-0 (25-16, 25-23) ante Lomas de Zamora.

✨Tenis Single Sub 16 Masculino: Benjamín Duca venció 6/2 – 6/2 a Bahía Blanca.

✨Fútbol 11 Sub 14: victoria 1-0 frente a Tandil.

✨Fútbol 11 Sub 16: derrota 0-1.

✨Básquet 3×3 Sub 14: ganó 12-8.

✨Hockey Sub 14 Femenino: clasificó a semifinales tras ganar 3-2.

✨Vóley Sub 15 Masculino: triunfo 25-12 y 25-15 ante General Villegas.

✨Beach Vóley Sub 16 Masculino, Sub 18 Femenino y Sub 18 Masculino: cayeron 0-2.

✨Beach Vóley Sub 16 Femenino: ganó 2-0.

✨Básquet 3×3 Sub 16: sigue en competencia tras un nuevo triunfo.

✨Futsal Sub 15 Femenino: empató 3-3 frente a Pueyrredón.

✨Pádel Sub 14 Masculino: clasificó a semifinales.

✨Pádel Sub 18 Masculino: clasificó a semifinales.

✨Tenis Doble Sub 14 Masculino: Benjamín Bonaterre y Bautista Fidelle vencieron 6/1 – 6/0 a Benito Juárez.

✨Fútbol PCD: empató 4-4 con Merlo.