Medalla de Bronce para los jóvenes de Robótica.
—
🥇 Medallero hasta el momento:
ORO:
🔹Agustina Machado – Natación PCD, 25 mts espalda.
🔹Florencia Schwab – Natación PCD, 50 mts libre.
🔹Elsa Moreno y María Elena Schroh – Orientación Femenino, medalla de oro por cuarto año consecutivo.
PLATA:
🔸Cielo Lattmann – Atletismo, 1200 mts Sub 14.
BRONCE:
📍Robótica: equipo integrado por Mateo Cano Dos Santos, Mateo Susic, Tomás Eberle, Alexis Gelinger y Prof. Darío Lindner.
📍Francisco Weimann – Natación PCD, 50 mts libre.
—
📅 Tercera jornada de competencia – Jueves 16 de octubre
👴👵 Personas Mayores:
*️⃣Fútbol Tenis Intergeneración: Alfredo Gebel y Santino Bargas Torres clasificaron a semifinales tras vencer a Ayacucho. Mañana enfrentan a Pellegrini.
*️⃣Newcom Cat. B: victoria ante Ramallo y pase a semifinales. Mañana juegan frente a Trenque Lauquen.
*️⃣Bochas Femenino: Elisa Cabrera y Mónica Muñoz (Huanguelén) cayeron frente a La Matanza y quedaron fuera de competencia.
*️⃣Sapo Intergeneración: Bautista Grossi y Alicia Nazca disputaron semifinales y continúan mañana.
*️⃣Tejo Intergeneración: Raúl y Gabriel Bortolas perdieron frente a Junín.
*️⃣Tenis de Mesa Cat. B: Carmen Fogel cayó ante Ensenada y no logró clasificar.
*️⃣Fútbol Tenis Masculino “B”: Hugo Uranga, Hugo y Gaspar Elorriaga avanzaron a semifinales tras vencer a Tres de Febrero. Mañana enfrentan a Laprida.
*️⃣Pádel Femenino: Teresa Fappiani y Marisa Hoffman ganaron 6/2 – 6/1 a Luján y pasaron a semifinales.
*️⃣Pádel Masculino: Juan Gasteneguy y Norberto Lora enfrentaron a San Miguel y fueron eliminados.
—
👦👧 Juveniles:
✨Robótica: 🥉 Medalla de Bronce.
✨Natación Sub 14: Kiara Rotela clasificó a la final.
✨Natación Sub 16: Denise Denk clasificó a la final.
✨Vóley Sub 13 Mixto: triunfo 2-0 (25-16, 25-23) ante Lomas de Zamora.
✨Tenis Single Sub 16 Masculino: Benjamín Duca venció 6/2 – 6/2 a Bahía Blanca.
✨Fútbol 11 Sub 14: victoria 1-0 frente a Tandil.
✨Fútbol 11 Sub 16: derrota 0-1.
✨Básquet 3×3 Sub 14: ganó 12-8.
✨Hockey Sub 14 Femenino: clasificó a semifinales tras ganar 3-2.
✨Vóley Sub 15 Masculino: triunfo 25-12 y 25-15 ante General Villegas.
✨Beach Vóley Sub 16 Masculino, Sub 18 Femenino y Sub 18 Masculino: cayeron 0-2.
✨Beach Vóley Sub 16 Femenino: ganó 2-0.
✨Básquet 3×3 Sub 16: sigue en competencia tras un nuevo triunfo.
✨Futsal Sub 15 Femenino: empató 3-3 frente a Pueyrredón.
✨Pádel Sub 14 Masculino: clasificó a semifinales.
✨Pádel Sub 18 Masculino: clasificó a semifinales.
✨Tenis Doble Sub 14 Masculino: Benjamín Bonaterre y Bautista Fidelle vencieron 6/1 – 6/0 a Benito Juárez.
✨Fútbol PCD: empató 4-4 con Merlo.
Juegos Bonaerenses 2025 – Final Provincial
