Coronel Suárez en defensa de la educación universitaria se suma a la marcha federal universitaria

El Intendente Municipal Ricardo Moccero, junto a su Gabinete y el Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), se unen a la movilización convocada por la comunidad universitaria en rechazo a la política de desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional.

«Las universidades nacionales y provinciales son un pilar fundamental para cientos de miles de estudiantes. No permitiremos que se intente quebrar el futuro de nuestros jóvenes; es nuestra responsabilidad defender las universidades públicas, libres y gratuitas», subrayó el Intendente Moccero, quien además destacó las políticas educativas implementadas por el Gobernador Axel Kicillof, en particular a través del programa Puentes, que ha posibilitado la construcción del edificio de CREUS y la implementación de nuevas carreras universitarias en Coronel Suárez.

«El pueblo argentino no ve a la universidad como un gasto, sino como una inversión y lo reconoce como un derecho por eso vamos a defender el futuro de nuestros jóvenes» concluyó el Intendente.