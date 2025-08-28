Continúan las visitas de instituciones educativas al Palacio Municipal 🏫Esta semana fue el turno del Jardín de Infantes N° 904 “Constancio Vigil” de Villa Belgrano y la Escuela Primaria N° 14 “Mariano Moreno”.

Organizado por el Centro de Investigaciones Históricas, a través de la Dirección de Gestión Cultural del Municipio, con el objetivo de fortalecer la formación ciudadana de niños y jóvenes del distrito, continúan las visitas guiadas al Palacio Municipal.

☺️El pasado lunes 25 de agosto, alumnos del Jardín de Infantes N°904 “Constancio C. Vigil” de Villa Belgrano participaron de la actividad. En total, asistieron 13 alumnos acompañados por la docente Natalia Leonhardt y 12 alumnos junto a la docente Milagros Otamendi, correspondientes a la sala verde, turno mañana.

🚶‍♀️‍➡️Durante la jornada recorrieron las instalaciones del Municipio, incluyendo el Honorable Concejo Deliberante, como parte de la unidad didáctica “Municipalidad de Coronel Suárez”, trabajada en el mes de agosto.

📍Asimismo, durante la semana, 15 estudiantes de 5° y 6° año de la Escuela Primaria N°14 “Mariano Moreno” de Pasman visitaron también el Palacio Municipal y el Concejo Deliberante. La recorrida se desarrolló en el marco del proyecto 🗣️“Conocemos la ciudad cabecera del distrito”, correspondiente a la materia Ciencias Sociales, y contó con la participación de la docente Mayra Velázquez y la directora Silvina Fogel.