BICICLETEADA NOCTURNA A CURA MALAL

” Bicicleteada Nocturna a Cura Malal” -Vení a disfrutar del paisaje rural y sumate a una noche de tradición.

Destino: Pedalear hacia Cura Malal y disfrutar de una velada de guitarras y gastronomía regional en la La Tranca.¡Te esperamos!”

Información importante:

Fecha: Sábado 7 de febrero.

Punto de encuentro: Playón del ferrocarril a las 20:00 hs.

Regreso coordinado: 23:00 hs.

¡ANOTATE! en este link: https://bit.ly/bicicleteadanocturna