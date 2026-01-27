” Bicicleteada Nocturna a Cura Malal” -Vení a disfrutar del paisaje rural y sumate a una noche de tradición.
Destino: Pedalear hacia Cura Malal y disfrutar de una velada de guitarras y gastronomía regional en la La Tranca.¡Te esperamos!”
Información importante:
Fecha: Sábado 7 de febrero.
Punto de encuentro: Playón del ferrocarril a las 20:00 hs.
Regreso coordinado: 23:00 hs.
¡ANOTATE! en este link: https://bit.ly/bicicleteadanocturna
Destacados
BICICLETEADA NOCTURNA A CURA MALAL
” Bicicleteada Nocturna a Cura Malal” -Vení a disfrutar del paisaje rural y sumate a una noche de tradición.
Destacados
YouTube
RSS