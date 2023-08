6 de Agosto: Entrega de reconocimientos a instituciones y vecinos de la comunidad

Durante el acto oficial por un nuevo aniversario del distrito y luego de entonar las estrofas del Himno Nacional a cargo de la Banda Municipal de Música «Bartolome Meier» y la invocación religiosa a cargo del Diacono Alberto Segui, se procedió a la entrega de reconocimientos a:

⭐Ana Nélida Grunewald por su trayectoria y participación en el Consejo de Personas Mayores.

⭐El Honorable Concejo Deliberante de Coronel Suárez reconoció por méritos y años de trayectoria en el Servicio Meteorológico Nacional a Natalio Roberto Scialabba «Piquio».

☑️El Gobierno Municipal formalizó la entrega de presentes por años de trayectoria a:

????Por 25 años a Dalcros S. A., La Casa del Cristal de Ángel Alberto Castelluccio, Visión, fe y acción del Movimiento Cristiano y Misionero y el Colegio Fasta San José.

????Por 50 años a LU 36 Radio Coronel Suárez y el Jardín Nº 904 “Constancio C. Vigil” de Villa Belgrano.

????Por 75 años Hogar de Ancianos “Domingo Goñi», el CEA “Centro Educativo para Adultos” y el ex Colegio Nacional y ex Escuela Normal Superior.

????Por 100 años el Club “del Progreso”.