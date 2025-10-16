Pasó la primera fecha del Torneo Clausura. Estadio “Benito Herr”.
Los resultados:
Sarmiento de Carhué 3 (Otegui F. x2; Otero S.) – Atlético Ventana 0
Deportivo Sarmiento 2 (Andrech C./ José Medina) – Alumni de Pringles 1 (Suppes R.)
Huanguelén (1) 0 – La Madrid 2 (Del Fresno R./ Fernández T)
Blanco y Negro 0 – Pasman 0
Independiente Blanco 1 (Pissano J.) – Bonifacio 3 (Ortega x3)
Huanguelén A 1 (Menchi R.) – Independiente Rojo 1 (Martínez G.)
Libres: San Martín- Wolframio- El Progreso
Próxima fecha, segunda del Torneo Clausura, viernes 17 de octubre, cronograma de partidos:
20:15
Independiente Blanco vs. Independiente Rojo
Pasman vs. El Progreso
21:40
Wolframio vs. Huanguelén A
San Martín (ST) vs. Huanguelén 1
23:00
La Madrid vs. Deportivo Sarmiento
Atlético Ventana vs. Blanco y Negro
Libres: Alumni-Bonifacio-Sarmiento Carhué
13° edición Torneo de Fútbol Senior en CAI
Pasó la primera fecha del Torneo Clausura. Estadio “Benito Herr”.
YouTube
RSS