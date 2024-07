Ya está disponible la 17ma. edición del libro “La gastronomía de los alemanes del Volga “, del escritor Julio César Melchior

Este libro que hoy se lanza en su 17ma. edición fue el primer trabajo de investigación serio que se publicó sobre la gastronomía de los alemanes del Volga, abriendo el camino para el rescate, la revalorización, la conservación y la difusión de las comidas ancestrales, que con el transcurso de los años generó que muchas recetas no solamente se recuperaran, sino que volvieran a cocinarse y que también muchas instituciones y jóvenes se interesaran en el tema. Siendo que la primera edición vio la luz hace casi veinte años, cuando todavía todo estaba por hacerse y no existía ningún material bibliográfico publicado al respecto en el país.

Para concretar esta obra, Melchior debió llevar a cabo una investigación que le llevó alrededor de cinco años, en los que tuvo que visitar decenas de hogares para entrevistar personas de edad que todavía conservaban en la memoria las antiguas recetas ancestrales que se cocinaban antaño, en los tiempos fundacionales de las colonias y aldeas. Por eso, este libro no solamente tiene un alto valor histórico y cultural por las recetas que rescata, conservando al pie de la letra cada ingrediente original, sino también porque en sus páginas sobreviven las voces de muchas abuelas y abuelos que en la actualidad ya no están entre nosotros.

El libro está dividido en diez capítulos y rescata más de ciento cincuenta recetas tradicionales: comidas típicas, sopas, tortas, panes, dulces, quesos, conservas, cervezas, vinos, licores y decenas y decenas de recetas más, para elaborar cualquiera de los platos tradicionales que componen la gastronomía de los alemanes del Volga.

Es una obra para regalar y regalarse, para guardar y atesorar, que no debe faltar en ninguna cocina. Que contiene imágenes a color de las comidas más populares.

Un libro que rescata, revaloriza y mantiene viva la identidad culinaria de los alemanes del Volga.

