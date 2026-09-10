LA FERIA DE CARRERAS RESULTO TODO UN EXITO

Más de 15 instituciones participaron de una nueva Feria Universitaria en CREUS, organizada por la Dirección de Educación, a cargo de Anahí Barreneche, junto al Área Joven, donde estudiantes del distrito pudieron conocer carreras, conversar con universidades y terciarios y despejar dudas sobre su futuro académico.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete Mauro Moccero reafirmó la decisión de seguir ampliando la oferta universitaria en Coronel Suárez:

Además, destacó el acompañamiento de la Gestión de Gobierno Municipal a través de más de 150 becas entregadas este año y el sostenimiento de residencias estudiantiles en La Plata, Buenos Aires y Bahía Blanca, donde viven alrededor de 120 jóvenes suarenses.