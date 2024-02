Torneo de Fútbol de Verano: Inicia el viernes 9 de febrero

Comenzó la cuenta regresiva para volver a la cancha para alentar a los equipos de Primera división de cara al Torneo de la Liga Regional de Fútbol 2024.

✍️Organizado por la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez y la participación de 8 equipos de la ciudad y la región; el viernes 9 de febrero inciará el torneo preparación Fútbol de Verano, auspiciado por “Automotores del Volga”.

La Zona “A” la integrarán los equipos de Boca Juniors, Atlético Huanguelén, San Martín de Santa Trinidad y Unión Pigüé.

La Zona “B” la compondrán Independiente de Pueblo San José, El Progreso, Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento.

➡️La primera fecha será el viernes 9 de febrero con el siguiente cronograma de partidos: -LOS HORARIOS AÚN NO ESTAN CONFIRMADOS DEBIDO A LA TEMPERATURA QUE SE REGISTRE EN LA CIUDAD-

Zona A, en cancha de Boca Juniors: Atlético Huanguelén vs. Unión de Pigüé;

Boca Juniors vs. San Martín

Zona B, en cancha de Independiente: El Progreso vs. Deportivo Sarmiento; Independiente vs. Blanco y Negro

El fixture continúa de la siguiente manera:

Fecha N° 2:

Zona A cancha de San Martín 17/2: Unión de Pigüé vs. Boca Juniors y San Martín vs. Atlético Huanguelén.

Zona B cancha de Deportivo Sarmiento 16/2: El Progreso vs. Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento vs. Independiente.

Fecha N° 3, 24 de febrero:

Zona A cancha de Huanguelén: Atlético Huanguelén vs. Boca Juniors

Zona A cancha de San Martín o Tiro: San Martín vs. Unión de Pigüé

Zona B cancha de El Progreso: El Progreso vs. Independiente

Zona B cancha de Blanco y Negro: Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento