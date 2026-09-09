Sierra Corre 2026:

El próximo sábado 12 de septiembre se realizará una nueva edición de Sierra Corre, una carrera que invita a disfrutar de los paisajes de Sierra de la Ventana a través de circuitos de 10K y 20K para adultos, además de 1k y 2k para menores de 10 a 15 años. El próximo sábado 12 de septiembre se realizará una nueva edición de Sierra Corre, una carrera que invita a disfrutar de los paisajes de Sierra de la Ventana a través de circuitos de 10K y 20K para adultos, además de 1k y 2k para menores de 10 a 15 años.

El evento, organizado a beneficio de la Asociación Cooperadora de la Escuela Pública El Junquero, busca reunir a corredores, familias y visitantes en una jornada donde el deporte y la comunidad serán protagonistas.

Durante el día de la carrera también se podrá disfrutar de una feria de emprendedores, con propuestas locales y espacios para acompañar y visibilizar el trabajo de quienes forman parte de la comunidad.

Con un recorrido único, servicios para los participantes y actividades para toda la familia, Sierra Corre 2026 se prepara para ser una verdadera celebración del deporte y el encuentro.