Se implementará el sistema “Triage hospitalario” en el servicio de emergencias del Hospital “Raúl Caccavo”

Así lo informaron y explicaron en conferencia de prensa el director del nosocomio local, doctor Mariano Sein, la jefa del área de Guardia, doctora Adriana Ferrari y el licenciado Federico Acosta, Jefe del Departamento de Enfermería de Guardia.

????El Municipio de Coronel Suárez a través del servicio de Emergencias del Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” dispuso la inversión en infraestructura, capacitación y personal para implementar progresivamente a partir del mes de noviembre, el sistema de TRIAGE HOSPITALARIO, que consistirá en organizar la atención de los pacientes, priorizando la gravedad de la patología que presentan, de acuerdo con los parámetros dispuestos a nivel mundial por la OMS.

✔️¿Qué es?

????Es el método utilizado mundialmente para clasificar, ordenar y priorizar de forma rápida y sencilla, de acuerdo a la gravedad de la patología, la atención de los pacientes que asisten al sistema de Emergencias del Hospital.

Ya no será el orden de llegada, sino la gravedad de la situación, la que establezca la prioridad de atención médica.

✔️¿Qué objetivo persigue?

• Ordenar la demanda y disminuir el tiempo de espera en los casos más graves.

• Identificar los pacientes que requieren de atención inmediata.

• Brindar la atención justa y oportuna a cada persona que lo requiere, ya sea en el momento o de forma diferida a través de los consultorios externos y Centros de Atención Primaria.

• Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales del Servicio.

• Aumentar la calidad de asistencia y seguridad.

✔️¿En qué consiste el Triage?

????‍⚕️El enfermero del Triage es el primer miembro del personal sanitario que establece contacto con los pacientes y luego de una evaluación estandarizada que incluye una breve historia (motivo de consulta, antecedentes personales, alergias, etc.), tomará los signos vitales en los casos en que sea necesario (tensión arterial, frecuencias cardiaca y respiratoria, temperatura, saturación de O2 y glucemia).

????️En este momento se establecerá el nivel de prioridad en la atención:

I Rojo (reanimación), II Naranja (emergencia), III Amarilla (urgencia), IV Verde (prioritario) y V Azul (no urgente).

✔️Las 5 categorías de triage que se utilizan en los servicios de Emergencias

????Reanimación: Requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico, perdida de miembro u órgano u otras condiciones que por norma exijan atención inmediata.

????Emergencia: La condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto, requiere una atención que no debe superar los treinta (30) minutos. La presencia de un dolor extremo de acuerdo con el sistema de clasificación usado debe ser considerada como un criterio dentro de esta categoría.

????Urgencia: La condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisiológico, aunque su situación puede empeorar si no se actúa.

????Prioritario: El paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente.

????No urgente: El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general de paciente y no representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de miembro u órgano.