Oscar Nieves y Juan Gonella vuelven a la Biblioteca Sarmiento con una noche de tango y música ciudadana

La Biblioteca Popular Sarmiento invita a la comunidad a disfrutar de una nueva presentación de Oscar Nieves y Juan Gonella, quienes regresan por segunda vez a la institución para ofrecer un repertorio dedicado a la música ciudadana y al tango. La Biblioteca Popular Sarmiento invita a la comunidad a disfrutar de una nueva presentación de Oscar Nieves y Juan Gonella, quienes regresan por segunda vez a la institución para ofrecer un repertorio dedicado a la música ciudadana y al tango.

El dúo presentará obras de distintos autores, junto con verdaderas joyas musicales que se propone recuperar, difundir y poner en valor para acercarlas nuevamente al público.

La velada contará además con la participación de artistas invitados, en una propuesta que combinará música, cultura y encuentro.

La actividad se realizará en la Biblioteca Popular Sarmiento. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en la institución. También es posible realizar consultas y reservas a través de los siguientes teléfonos:

2926 462280 11 6786-5105

Valor de las entradas: • Anticipadas: $12.000 • En puerta: $15.000