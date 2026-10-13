La Biblioteca Popular Sarmiento invita a la comunidad a disfrutar de una nueva presentación de Oscar Nieves y Juan Gonella, quienes regresan por segunda vez a la institución para ofrecer un repertorio dedicado a la música ciudadana y al tango.
El dúo presentará obras de distintos autores, junto con verdaderas joyas musicales que se propone recuperar, difundir y poner en valor para acercarlas nuevamente al público.
La velada contará además con la participación de artistas invitados, en una propuesta que combinará música, cultura y encuentro.
La actividad se realizará en la Biblioteca Popular Sarmiento. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en la institución. También es posible realizar consultas y reservas a través de los siguientes teléfonos:
2926 462280
11 6786-5105
Valor de las entradas:
• Anticipadas: $12.000
• En puerta: $15.000
La Biblioteca Sarmiento invita a toda la comunidad a acompañar esta propuesta y compartir una noche dedicada al tango y a la música ciudadana.
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