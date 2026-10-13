La iniciativa reunió a más de 40 donantes, mientras que alrededor de 30 personas se incorporaron al registro de potenciales donantes de médula ósea, en el marco de una caravana solidaria que recorrió 290 kilómetros, pasando por Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Pasman, para finalizar en Huanguelén.
“Tenemos que concientizarnos todos en la importancia de donar sangre y ser parte del registro de médula ósea para salvar vidas. Que no quede solamente en un aplauso, sino concientizar a toda la población, a toda la Provincia y a todo el país de que esto es algo que tenemos que hacer entre todos”, expresó Moccero.
El Intendente reconoció especialmente el compromiso de la huanguelenense Flor “Puchi” Álvarez y de todas las personas que hicieron posible la campaña, destacando el valor de transformar la solidaridad en una acción concreta capaz de brindar una nueva oportunidad de vida.
También agradeció el acompañamiento del equipo de salud de los hospitales “Doctor Raúl Caccavo” y “Lucero del Alba”, a la ONG “Más Vida en Vida” y, muy especialmente, la tarea de médicos, técnicos y enfermeros de los equipos locales de Hemoterapia, que con profesionalismo, compromiso y dedicación recibieron y acompañaron a cada uno de los donantes a lo largo de la travesía.
La jornada dejó uno de los mensajes más importantes del fin de semana: cuando una comunidad se compromete, la solidaridad puede transformarse en esperanza y en una oportunidad de vida para otra persona.
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