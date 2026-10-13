También agradeció el acompañamiento del equipo de salud de los hospitales “Doctor Raúl Caccavo” y “Lucero del Alba”, a la ONG “Más Vida en Vida” y, muy especialmente, la tarea de médicos, técnicos y enfermeros de los equipos locales de Hemoterapia, que con profesionalismo, compromiso y dedicación recibieron y acompañaron a cada uno de los donantes a lo largo de la travesía.