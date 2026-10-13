El Vice presidente de la Rural tuvo a su cargo el discurso inaugural

En sus palabras, Ignacio Urruti agradeció el trabajo de la comisión directiva, los expositores y las familias que hacen posible la exposición. También destacó la participación de los jóvenes del Ateneo y el esfuerzo realizado para ampliar las propuestas vinculadas a los caballos Criollos.

El dirigente rural planteó una serie de reclamos relacionados con la sanidad animal, las retenciones agropecuarias, la seguridad rural, la legislación sobre semillas y fitosanitarios y el mantenimiento de los caminos rurales. Defendió el papel de los entes locales en el control sanitario y sostuvo que cualquier modificación debe preservar las garantías que permitieron mantener el estatus sanitario argentino.

Además, reclamó reglas previsibles para la producción, una reducción de las retenciones respaldada por ley y una infraestructura acorde con las necesidades del interior productivo. También cuestionó la aplicación de la tasa municipal sobre los combustibles y pidió revisar la asignación de recursos destinados a la seguridad rural.