Se abre la inscripción al curso de Sistemas Solares Fotovoltaicos*

En un trabajo conjunto entre EDES y la Gestión de Gobierno de Coronel Suárez, a través de la Subsecretaría de Producción, se encuentra abierta la inscripción para participar del curso GRATUITO de Sistemas Solares Fotovoltaicos, en el marco del programa de Oficios que impulsa la empresa de energía. En un trabajo conjunto entre EDES y la Gestión de Gobierno de Coronel Suárez, a través de la Subsecretaría de Producción, se encuentra abierta la inscripción para participar del curso GRATUITO de Sistemas Solares Fotovoltaicos, en el marco del programa de Oficios que impulsa la empresa de energía.

La capacitación está destinada a toda personas con conocimientos básicos de electricidad y también podrán participar estudiantes del Centro de Formación Laboral y de la Escuela Técnica.

-Lugar de cursada: CREUS -Inicio: viernes 23 de octubre -Días y horario: viernes de 14 a 18 -Duración: 8 clases -Cupos limitados

La inscripción se realiza de manera presencial en la Oficina de Producción y Empleo Municipal, en Rivadavia 155, ingreso por la cochera, de 8 a 13 horas.