Nerina Neumann volvió a impulsar la campaña Octubre Rosa junto al radicalismo de Coronel Suárez

Como cada año, la senadora provincial acompañó una nueva jornada de concientización sobre el cáncer de mama en la Sociedad Rural de Coronel Suárez, junto al Comité Leandro N. Alem, concejales y la Juventud Radical. Como cada año, la senadora provincial acompañó una nueva jornada de concientización sobre el cáncer de mama en la Sociedad Rural de Coronel Suárez, junto al Comité Leandro N. Alem, concejales y la Juventud Radical.

En el marco de una nueva edición de la Exposición Rural de Coronel Suárez, la senadora provincial Nerina Neumann llevó adelante, junto a los concejales del radicalismo, integrantes del Comité Leandro N. Alem y la Juventud Radical, una nueva campaña de Octubre Rosa, destinada a promover la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de su detección temprana.

Se trata de una iniciativa que Neumann viene sosteniendo desde hace varios años, aprovechando este tradicional encuentro de la comunidad para acercar información, dialogar con los vecinos y recordar la importancia de los controles médicos periódicos.

Durante las jornadas, concejales, dirigentes e integrantes de la Juventud Radical compartieron material informativo y conversaron con quienes se acercaron al stand.

“Todos los años renovamos este compromiso porque creemos que concientizar también es una forma de cuidar. La Rural nos permite encontrarnos con muchísimos vecinos y aprovechar ese espacio para hablar de un tema tan importante como la salud y la detección temprana del cáncer de mama”, expresó Neumann.

La legisladora también destacó el trabajo conjunto con los concejales, el Comité Leandro N. Alem y la participación de los jóvenes, quienes año tras año se suman activamente a esta propuesta.

“Estas son las acciones que vale la pena sostener en el tiempo. Nos permiten estar cerca de nuestra comunidad, escuchar, compartir información y contribuir a generar conciencia. La detección temprana salva vidas”, agregó.

Finalmente, desde el radicalismo de Coronel Suárez agradecieron a la Sociedad Rural por brindar nuevamente el espacio para desarrollar esta campaña y a todos los vecinos que se acercaron a participar.