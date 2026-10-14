Destacados Anoche se jugó la 1° fecha del Torneo Pre Veteranos 2026 organizado por el Sanma de Santa Trinidad. Anoche se jugó la 1° fecha del Torneo Pre Veteranos 2026 organizado por el Sanma de Santa Trinidad. 14/10/2026 Estos son los resultados: ■San Martin 2 vs Tiro Federal 0 ■Automoto 1 vs Atlético Carhué 1. Próxima fecha: viernes 16 de octubre. ●20:30 hs Independiente vs El Progreso ●22 hs Blanco y Negro vs Boca Juniors. Related Itemsdestacar Destacados 14/10/2026 Related Itemsdestacar
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