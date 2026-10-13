Moccero reclamó una distribución más equitativa de los recursos nacionales

En el marco de la 107ª Exposición Rural, Industrial y Comercial de Coronel Suárez, el intendente Ricardo Moccero planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento al sector productivo, mejorar la infraestructura y garantizar que una mayor proporción de los recursos que genera el distrito vuelva a la comunidad en obras y servicios. En el marco de la 107ª Exposición Rural, Industrial y Comercial de Coronel Suárez, el intendente Ricardo Moccero planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento al sector productivo, mejorar la infraestructura y garantizar que una mayor proporción de los recursos que genera el distrito vuelva a la comunidad en obras y servicios. Durante su mensaje, se refirió especialmente a la situación del sector agropecuario y reclamó una reducción inmediata de las retenciones, al considerar que los productores afrontan una elevada presión impositiva y mayores costos de producción. “¿Por qué el año que viene y no ahora?”, expresó al referirse a los anuncios nacionales sobre una futura reducción de los derechos de exportación.

Moccero sostuvo que los productores de Coronel Suárez realizan un aporte significativo al Estado nacional y planteó la necesidad de que esos recursos se traduzcan en rutas, infraestructura, prestaciones sociales y políticas que acompañen a quienes producen y trabajan. “Que vuelva el dinero que le corresponde a cada distrito para que podamos vivir mucho mejor”, afirmó.