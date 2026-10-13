En el marco de la 107ª Exposición Rural, Industrial y Comercial de Coronel Suárez, el intendente Ricardo Moccero planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento al sector productivo, mejorar la infraestructura y garantizar que una mayor proporción de los recursos que genera el distrito vuelva a la comunidad en obras y servicios.
Durante su mensaje, se refirió especialmente a la situación del sector agropecuario y reclamó una reducción inmediata de las retenciones, al considerar que los productores afrontan una elevada presión impositiva y mayores costos de producción.
“¿Por qué el año que viene y no ahora?”, expresó al referirse a los anuncios nacionales sobre una futura reducción de los derechos de exportación.
Moccero sostuvo que los productores de Coronel Suárez realizan un aporte significativo al Estado nacional y planteó la necesidad de que esos recursos se traduzcan en rutas, infraestructura, prestaciones sociales y políticas que acompañen a quienes producen y trabajan.
“Que vuelva el dinero que le corresponde a cada distrito para que podamos vivir mucho mejor”, afirmó.
También hizo referencia al incremento del combustible y a los fondos nacionales destinados al mantenimiento vial, reclamando respuestas ante el deterioro de las rutas que son fundamentales para el traslado de la producción.
En el plano local, el Intendente destacó el trabajo conjunto con la Comisión Vial, integrada por productores, y la decisión de continuar incorporando maquinaria para fortalecer el mantenimiento de la red de caminos rurales y facilitar la salida de la producción.
Asimismo, valoró el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en distintas áreas y señaló la importancia de sostener inversiones en educación, infraestructura y desarrollo de las comunidades del interior.
Finalmente, Moccero convocó a productores, comerciantes, industriales, trabajadores, instituciones y distintos niveles del Estado a trabajar de manera articulada, por encima de las diferencias.
“Que estemos todos juntos agarrados de la mano y saquemos el país adelante, que es lo que nos merecemos. Porque nadie se salva solo”.
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