La Parroquia Nuestra Señora del Carmen invita con mucha alegría a toda la comunidad de Coronel Suárez a participar de una jornada especial de fe, encuentro y oración, con motivo de la entronización de la imagen de San José en la Capilla Nuestra Señora de Fátima.
La celebración tendrá lugar hoy, martes 13 de octubre, y contará con el siguiente programa:
* 18:15 hs. Procesión con la imagen de San José por las calles del barrio, partiendo desde la capilla.
* 19:00 hs. Santa Misa y entronización de la imagen de San José. Se informa que ese día no habrá misa en el templo parroquial.
* 19:45 hs. Adoración Eucarística para jóvenes, organizada por el Grupo Misionero de nuestra parroquia.
Esta celebración será una hermosa oportunidad para reunirnos como comunidad, fortalecer nuestra fe y poner bajo la protección de San José a nuestras familias, nuestros hogares y a todos los vecinos del barrio.
Que San José, custodio de Jesús y de la Sagrada Familia, nos enseñe a confiar en Dios, a cuidarnos unos a otros y a vivir nuestra fe con sencillez y fidelidad.
¡Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos y compartir este momento tan significativo para nuestra capilla!
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