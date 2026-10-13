Entronización de la imagen de San José en la Capilla Nuestra Señora de Fátima

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen invita con mucha alegría a toda la comunidad de Coronel Suárez a participar de una jornada especial de fe, encuentro y oración, con motivo de la entronización de la imagen de San José en la Capilla Nuestra Señora de Fátima.

La celebración tendrá lugar hoy, martes 13 de octubre, y contará con el siguiente programa:

* 18:15 hs. Procesión con la imagen de San José por las calles del barrio, partiendo desde la capilla.

* 19:00 hs. Santa Misa y entronización de la imagen de San José. Se informa que ese día no habrá misa en el templo parroquial.

* 19:45 hs. Adoración Eucarística para jóvenes, organizada por el Grupo Misionero de nuestra parroquia.