¡4 medallas de ORO, 3 de PLATA y 7 de BRONCE! Coronel Suárez cerró una destacada participación en los Juegos Bonaerenses 2026, con una delegación de más de 270 representantes de Juveniles, Personas Mayores y Cultura que dejaron bien alto el nombre de nuestro distrito en Mar del Plata.
¡ESTOS SON NUESTROS MEDALLISTAS!
4 MEDALLAS DE ORO
Francisco Weimann – Natación Intelectual.
Agustina Machado – Natación para personas con discapacidad auditiva.
Lidia Pailmann – Cocina, Plato Principal.
Teresa Fappiani y Marisa Hoffman – Pádel Femenino.
3 MEDALLAS DE PLATA
Lucrecia Chaves – Dibujo PCD.
Vóley Sub 18 Femenino.
Vóley Sub 14 Femenino.
7 MEDALLAS DE BRONCE
Cumbia Juveniles. HUANGUELÉN: Conrado Patricio Villar, Matías Javier Jiménez Lugo, Francisca Walker, Santino Altamirano Almeida y Benjamín Magdaleno
Cielo Lattmann – Atletismo, 1.200 metros.
Jazmín Graser – Taekwondo.
Tatiana Gómez – Natación para personas con discapacidad auditiva.
Helena Azcona – Tenis Single Sub 14.
Fútbol Playa de Huanguelén.
Básquet 3×3 Sub 14.
¡ORGULLO PARA TODO CORONEL SUÁREZ!
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