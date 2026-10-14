La 6ª Peatonal Criolla ya tiene fecha

El próximo 15 de noviembre el Paseo del Riel volverá a ser punto de encuentro con una nueva edición de la Peatonal Criolla, una propuesta que ya forma parte de la agenda cultural de Coronel Suárez.

Instituciones que trabajan, vecinos que disfrutan y una Gestión de Gobierno que sostiene las fiestas populares como espacios de encuentro, identidad y comunidad.

Artistas locales, danzas y espectáculos en vivo serán parte de una jornada para compartir en familia y con amigos.

Y vuelve uno de los grandes protagonistas: el concurso al Mejor Asador Suarense, que entregará el Premio “Juan Carlos Heuman”.

Una propuesta bien nuestra, donde la tradición se vive, las instituciones participan y la comunidad vuelve a encontrarse.

15 de noviembre | Paseo del Riel

Segunda Peatonal Criolla del año. Sexta edición de una fiesta que sigue creciendo.