DOBLE ALLANAMIENTO Y DOS DETENIDOS POR VENTA DE ESTUPEFACIENTES

En el marco de una investigación judicial por infracción a la Ley Nacional 23.737, personal policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Tercera llevó adelante una serie de tareas investigativas que permitieron profundizar las actuaciones iniciadas oportunamente, reunir nuevos elementos de interés probatorio y avanzar sobre la presunta participación de otras personas en maniobras vinculadas con la comercialización de estupefacientes. En el marco de una investigación judicial por infracción a la Ley Nacional 23.737, personal policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Tercera llevó adelante una serie de tareas investigativas que permitieron profundizar las actuaciones iniciadas oportunamente, reunir nuevos elementos de interés probatorio y avanzar sobre la presunta participación de otras personas en maniobras vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

Como resultado de la continuidad de la investigación, el análisis de material tecnológico secuestrado y las diligencias desarrolladas bajo la intervención de la fiscalía competente, durante la jornada del 14 de octubre de 2026 se concretaron dos allanamientos, que culminaron con la detención de un joven y el secuestro de dos teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a las actuaciones judiciales correspondientes.

EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PRIMER ALLANAMIENTO

Las actuaciones se originaron a partir de una investigación iniciada durante agosto de 2026, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca a cargo del Dr. MAURICIO DEL CERO.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal policial, el informadas a la Dra. YANEL ANA MANGANO, Secretaria de la UFIJ N.º 19, se reunieron elementos que permitieron solicitar y obtener una orden judicial de allanamiento, registro y requisa para un domicilio ubicado en calle Calamuchita N.º 154 de Coronel Suárez.

En cumplimiento de la medida, el día 3 de septiembre de 2026, alrededor de las 14:40 horas, efectivos policiales se hicieron presentes en el inmueble señalado, donde procedieron a llevar adelante la diligencia judicial.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de 15,6 gramos de clorhidrato de cocaína, sustancia que arrojó resultado positivo ante la aplicación del reactivo correspondiente, distribuida en 19 dosis individuales. Asimismo, se incautaron una balanza de precisión, un teléfono celular marca Motorola, modelo E40, y la suma de $293.540 en efectivo.

En el lugar fue identificado fehacientemente el sospechado, Maicol Ignacio Sarries, de 20 años, quien se encontraba presente al momento de la diligencia.

Puesta en conocimiento de los resultados, la fiscalía interviniente dispuso el adelanto de las actuaciones, sin adoptar en esa oportunidad un temperamento legal respecto del identificado, continuándose con las medidas investigativas tendientes a profundizar el esclarecimiento de los hechos.

EL ANÁLISIS DEL MATERIAL TECNOLÓGICO Y LA PROFUNDIZACIÓN DE LAS TAREAS INVESTIGATIVAS

Lejos de concluir con el primer procedimiento, el personal policial en un trabajo coordinado con la Dra. MANGANO, continuó desarrollando tareas de campo y diligencias investigativas dispuestas en el marco de la causa, con el objetivo de establecer el alcance de las maniobras bajo investigación e identificar posibles vinculaciones con otras personas.

En ese contexto, se procedió a la apertura y examen visual del teléfono celular secuestrado durante el allanamiento inicial, diligencia de la cual surgieron nuevos elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Del análisis efectuado se desprendieron indicios que, conforme a las actuaciones, permitirían vincular presuntamente a Sarries con la comercialización de clorhidrato de cocaína y establecer una posible relación con un masculino de 27 años, en el marco de las maniobras investigadas.

Estos nuevos elementos motivaron la continuidad de las tareas policiales y la solicitud de medidas judiciales respecto de los domicilios relacionados con ambos investigados, a fin de profundizar las averiguaciones y obtener nuevos elementos probatorios.

Como consecuencia de las diligencias realizadas, se solicitaron órdenes de allanamiento y detención, las cuales fueron otorgadas durante la jornada del 14 de octubre de 2026 por el Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

DOS ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS Y UNA DETENCIÓN

Con las correspondientes órdenes judiciales, personal policial concretó dos diligencias en distintos domicilios de la ciudad de Coronel Suárez.

OBJETIVO N.º 1: DOMICILIO DE CALAMUCHITA N.º 154

En el inmueble donde se había realizado el procedimiento inicial, los efectivos dieron cumplimiento a la orden judicial y procedieron a la detención de Maicol Ignacio Sarries, de 20 años, en el marco de las actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

La medida representa un avance significativo dentro de la investigación, a partir de los elementos reunidos durante las tareas desarrolladas con posterioridad al primer allanamiento y de las nuevas evidencias incorporadas a la causa.

OBJETIVO N.º 2

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares, considerados de interés para la continuidad de las actuaciones: un dispositivo marca Samsung, modelo Galaxy A30, de color azul, y otro marca TCL, modelo 304, de color negro.

Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia para las diligencias que pudieran corresponder, en función de su eventual utilidad para profundizar el análisis de los hechos investigados y establecer con mayor precisión las posibles vinculaciones entre las personas involucradas.

CONTINUIDAD INVESTIGATIVA

Las medidas concretadas el 14 de octubre constituyen una nueva etapa de una investigación que comenzó con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos de interés, y que posteriormente se profundizó mediante el análisis del material tecnológico y la realización de nuevas diligencias.

La labor policial permitió avanzar en la recolección de elementos probatorios y obtener medidas judiciales orientadas a esclarecer la presunta comercialización de estupefacientes y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.