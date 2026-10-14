Te invitamos a una charla sobre estos poco queridos y conocidos animales que están en nuestros jardines, en el pastizal, debajo de las piedras y entre las ramas. Las vemos todos los días, pero pocas veces nos detenemos a observarlas. Vamos a hablar sobre su diversidad, modos de vida y el importante papel que cumplen en los ecosistemas. También hablaremos sobre las especies que revisten importancia sanitaria en nuestra región.
Una invitación a mirar más de cerca a una parte de nuestra fauna que suele pasar desapercibida.
Biblioteca Popular Sarmiento, Coronel Suárez
Viernes 16 de octubre
19:30 hs
A cargo de Carolina Guerra
Organizan: COA Gaucho Serrano y Biblioteca Popular Sarmiento.
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