Te invitamos a una charla sobre estos poco queridos y conocidos animales que están en nuestros jardines, en el pastizal, debajo de las piedras y entre las ramas. Las vemos todos los días, pero pocas veces nos detenemos a observarlas. Vamos a hablar sobre su diversidad, modos de vida y el importante papel que cumplen en los ecosistemas. También hablaremos sobre las especies que revisten importancia sanitaria en nuestra región.