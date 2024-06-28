SUB 14 FEMENINO:
80 MTS – CIELO ARTMAN
BALA/JAVALINA – FERRANDI OLIVIA
????SUB 14 MASCULINO:
80 MTS S/LARGO – SALAS TOMAS
1200 MTS. – MAIER TOMAS
BALA/JAVALINA – LEDESMA LAUTARO
????SUB 16 FEMENINO:
JAVALINA – STEIMBACH SOL
SALTO/LARGO – POLAK BRENDA
????SUB 16 MASCULINO:
300-3000 – FIORAMONTI NAPOLEON
100MTS. – RODRIGUEZ THIAGO
BALA/JAVALINA – KRIEGER GUILLERMO
????SUB 18 FEMENINO:
100-400 – CAMILA FIORAMONTI
LARGO – JAZMIN RESCH
????SUB 18 MASCULINO:
BALA – LUKE JULIAN
100 – S/LARGO – SANCHEZ NAZARENO
JAVALINA – STEIMBACH MARIANO
1500 – 400 MTS – GRAFF MIGUEL
S/LARGO – ALONSO BLANCO
110 VALLAS – FOGEL URIEL
*️⃣ATLETISMO ESPECIAL
????FEM. + 16 100 METROS: FERNANDEZ CHAVEZ VANESA
????FEM. + 16 SALTO EN LARGO: SAN ROMAN MARIA LUCIA
????MASC + 16 100 METROS: MORALES NAHUEL
????MASC + 16 SALTO EN LARGO: MORALES NAHUEL
????MASC + 16 LANZAM. BALA: GONZALEZ AXEL URIEL
????MOTOR + 16 LANZ. BALA: HEGUY PEDRO
*️⃣TENIS DE MESA PCD – INTELECTUAL + 18: SCHWAB NICOLAS
*️⃣PATIN
????CAT. SUB 13 N/FEDER INICIACION “A”:1° ROJAS JAZMIN, 2° MARTEL LUDMILA y
3° GANNON JAQUELIN
????SUB 13 LIBRE ESC. FORMATIVA:1° PAUL FELICITAS, 2° MIRANDA CONSTANZA, 3° GRASER JAZMIN
????SUB 13 LIBRE 5 “C”:1° HERLEIN MARIA PILAR, 2° HAFFNER INES, 3° HIPPERDINGER JUANA
????SUB 16 LIBRE 1° “C”:1° HAGG GUADALUPE, 2° CEJAS DELFINA, 3° CORIS MORENA
????SUB 16 LIBRE 1° “B”: 1° HOLZMANN CONSUELO
????SUB 13 LIBRE 4° “C”:1° GARTNER MAIA; 2° WEIBENDER ANNA; 3° GROSSI RENATA
????SUB 13 LIBRE 3° “C”: 1° ZABOROWSKY JUANA; 2° ALLERBON EMMA; SUB 13 LIBRE
2° “C”: 1° BERLATO AIME; 2° ROLLHAISER NURIA;
????SUB 13 LIBRE 1° “C”:1° SANIUK ANA CLARA; 2° RICCIUTO ALMA; 3° SEIN CLARA
????SUB 16 LIBRE 5° “C”: 1° ARAYA JULIANA; 2° SANCHEZ MARTINA; 3° SOMADOSSI TATIANA
????SUB 16 LIBRE 4° “C”:1° WALTER DELFINA; 2° JOARKOVSKY DENISE; 3° GALIANO FATIMA
????SUB 16 LIBRE 3° “C”:1° REVELL ALKHOULY
*️⃣AJEDREZ
????SUB 14 FEM. – MELCHIOR ZAHIRA
????SUB 14 MASC. – LOPEZ LEONEL
????SUB 16 FEM. – SCHEFFER MARTINA
????SUB 16 MASC. – BENITEZ RODRIGO
????SUB 18 MASC. – FOGEL URIEL
➡️La semana entrante inicia la Etapa Regional, donde Coronel Suárez será sede el lunes 1 de julio, de Hockey a partir de las 9.30 hs., en Blanco y Negro y el Coronel Suárez Rugby Hockey Club.-
????En tanto el jueves 4 de julio, será el turno de la etapa regional de Pádel en “El Triunfo Pádel”.
Juegos Bonaerenses 2024 Nuevos finalistas para la etapa regional de Juegos Bonaerenses 2024
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