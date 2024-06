Juegos Bonaerenses 2024 Nuevos finalistas para la etapa regional de Juegos Bonaerenses 2024

SUB 14 FEMENINO:

80 MTS – CIELO ARTMAN

BALA/JAVALINA – FERRANDI OLIVIA

????SUB 14 MASCULINO:

80 MTS S/LARGO – SALAS TOMAS

1200 MTS. – MAIER TOMAS

BALA/JAVALINA – LEDESMA LAUTARO

????SUB 16 FEMENINO:

JAVALINA – STEIMBACH SOL

SALTO/LARGO – POLAK BRENDA

????SUB 16 MASCULINO:

300-3000 – FIORAMONTI NAPOLEON

100MTS. – RODRIGUEZ THIAGO

BALA/JAVALINA – KRIEGER GUILLERMO

????SUB 18 FEMENINO:

100-400 – CAMILA FIORAMONTI

LARGO – JAZMIN RESCH

????SUB 18 MASCULINO:

BALA – LUKE JULIAN

100 – S/LARGO – SANCHEZ NAZARENO

JAVALINA – STEIMBACH MARIANO

1500 – 400 MTS – GRAFF MIGUEL

S/LARGO – ALONSO BLANCO

110 VALLAS – FOGEL URIEL

*️⃣ATLETISMO ESPECIAL

????FEM. + 16 100 METROS: FERNANDEZ CHAVEZ VANESA

????FEM. + 16 SALTO EN LARGO: SAN ROMAN MARIA LUCIA

????MASC + 16 100 METROS: MORALES NAHUEL

????MASC + 16 SALTO EN LARGO: MORALES NAHUEL

????MASC + 16 LANZAM. BALA: GONZALEZ AXEL URIEL

????MOTOR + 16 LANZ. BALA: HEGUY PEDRO

*️⃣TENIS DE MESA PCD – INTELECTUAL + 18: SCHWAB NICOLAS

*️⃣PATIN

????CAT. SUB 13 N/FEDER INICIACION “A”:1° ROJAS JAZMIN, 2° MARTEL LUDMILA y

3° GANNON JAQUELIN

????SUB 13 LIBRE ESC. FORMATIVA:1° PAUL FELICITAS, 2° MIRANDA CONSTANZA, 3° GRASER JAZMIN

????SUB 13 LIBRE 5 “C”:1° HERLEIN MARIA PILAR, 2° HAFFNER INES, 3° HIPPERDINGER JUANA

????SUB 16 LIBRE 1° “C”:1° HAGG GUADALUPE, 2° CEJAS DELFINA, 3° CORIS MORENA

????SUB 16 LIBRE 1° “B”: 1° HOLZMANN CONSUELO

????SUB 13 LIBRE 4° “C”:1° GARTNER MAIA; 2° WEIBENDER ANNA; 3° GROSSI RENATA

????SUB 13 LIBRE 3° “C”: 1° ZABOROWSKY JUANA; 2° ALLERBON EMMA; SUB 13 LIBRE

2° “C”: 1° BERLATO AIME; 2° ROLLHAISER NURIA;

????SUB 13 LIBRE 1° “C”:1° SANIUK ANA CLARA; 2° RICCIUTO ALMA; 3° SEIN CLARA

????SUB 16 LIBRE 5° “C”: 1° ARAYA JULIANA; 2° SANCHEZ MARTINA; 3° SOMADOSSI TATIANA

????SUB 16 LIBRE 4° “C”:1° WALTER DELFINA; 2° JOARKOVSKY DENISE; 3° GALIANO FATIMA

????SUB 16 LIBRE 3° “C”:1° REVELL ALKHOULY

*️⃣AJEDREZ

????SUB 14 FEM. – MELCHIOR ZAHIRA

????SUB 14 MASC. – LOPEZ LEONEL

????SUB 16 FEM. – SCHEFFER MARTINA

????SUB 16 MASC. – BENITEZ RODRIGO

????SUB 18 MASC. – FOGEL URIEL

➡️La semana entrante inicia la Etapa Regional, donde Coronel Suárez será sede el lunes 1 de julio, de Hockey a partir de las 9.30 hs., en Blanco y Negro y el Coronel Suárez Rugby Hockey Club.-

????En tanto el jueves 4 de julio, será el turno de la etapa regional de Pádel en “El Triunfo Pádel”.