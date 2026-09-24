Huanguelén se viste de Gala para celebrar su 114° aniversario

En el marco de los festejos por el 114° aniversario de Huanguelén, este sábado 26 de septiembre a las 21:00, el salón del Club Atlético Huanguelén será escenario de la tradicional Noche de Gala, una de las celebraciones más esperadas por la comunidad. En el marco de los festejos por el 114° aniversario de Huanguelén, este sábado 26 de septiembre a las 21:00, el salón del Club Atlético Huanguelén será escenario de la tradicional Noche de Gala, una de las celebraciones más esperadas por la comunidad.

La velada reunirá música, danza, reconocimientos y emoción, con la participación del Taller Municipal de Música, Juan Pablo Schroh, Julio Palacio y una presentación especial de Lorena Villar, quien brindará una actuación en modo de despedida.

Uno de los momentos centrales de la noche será la entrega de distinciones a los vecinos destacados 2026, elegidos, como cada año, por la propia comunidad de Huanguelén por su trayectoria, compromiso y aporte a la localidad.

La celebración contará además con la presencia del Intendente Interino Mauro Moccero, el delegado municipal José Lomártiro, instituciones y vecinos.

Entrada: $5.000, a total beneficio de la Asociación Cultural de Huanguelén.