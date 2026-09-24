En el marco de los festejos por el 114° aniversario de Huanguelén, este sábado 26 de septiembre a las 21:00, el salón del Club Atlético Huanguelén será escenario de la tradicional Noche de Gala, una de las celebraciones más esperadas por la comunidad.
La velada reunirá música, danza, reconocimientos y emoción, con la participación del Taller Municipal de Música, Juan Pablo Schroh, Julio Palacio y una presentación especial de Lorena Villar, quien brindará una actuación en modo de despedida.
Uno de los momentos centrales de la noche será la entrega de distinciones a los vecinos destacados 2026, elegidos, como cada año, por la propia comunidad de Huanguelén por su trayectoria, compromiso y aporte a la localidad.
La celebración contará además con la presencia del Intendente Interino Mauro Moccero, el delegado municipal José Lomártiro, instituciones y vecinos.
Entrada: $5.000, a total beneficio de la Asociación Cultural de Huanguelén.
Una noche para encontrarse, celebrar la identidad huanguelenense y reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, forman parte de la historia y el presente de la localidad.
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