Juegos Bonaerenses 2025 – Etapa Distrital Juveniles

Organizado por la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez, esta semana comenzó la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 2025 en la categoría Juveniles.

‼😁Ya se conocen los primeros clasificados que representarán a Coronel Suárez en la próxima instancia regional.

🏀 Básquet Escolar y Libre

Sub 14 Masculino Escolar: Secundaria N° 4

Sub 15 Libre Masculino: Juan Ignacio Ferraro

Sub 17 Libre Masculino: Ignacio Peña

Sub 18 Masculino Escolar: Secundaria N° 4

Sub 15 Libre Femenino: Verónica Beier

Sub 16 Femenino Escolar: Secundaria N° 4

Sub 18 Femenino Escolar: Secundaria N° 4

🏑 Hockey

Sub 14 Femenino: Blanco y Negro

Sub 16 Femenino: Atlético Huanguelén

Sub 18 Femenino: “Rejunte”

Sub 16 Masculino: “Los Zapas”

Sub 18 Masculino: “Los del Nacional”

⚽ Fútbol 5 Escolar

Sub 18: Secundaria N° 4

🎾 Fútbol Tenis

Sub 18 Masculino: Arese-Martínez

Sub 15 Masculino: Marban-Werbag

Sub 15 Femenino: Scholl – Van Der Tuin

⛹️♂️ Básquet 3×3

Sub 14 Masculino: A definir

Sub 16 Masculino: Entrenador Ferraro

Sub 18 Masculino: Entrenador Ferraro

Sub 14 Femenino: Entrenador Schwab

Sub 16 Femenino: Entrenador Schwab

Sub 18 Femenino: Entrenador Fernández (Huanguelén)

📅 Próximo Cronograma de Competencias

Lunes 9/6: Fútbol 11 en el predio Santiago Mendoza (Centro Deportivo Blanco y Negro)

Miércoles 11/6: Handball (libre y escolar) y Fútbol Playa – Polideportivo abierto

Jueves 12/6: Softbol