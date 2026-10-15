15 DE OCTUBRE | DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

Mujeres que trabajan, producen, emprenden y mantienen vivas nuestras tradiciones. Mujeres que participan, que transmiten sus conocimientos y que, con esfuerzo y dedicación, son protagonistas de la vida y el desarrollo de nuestras comunidades rurales.

Hoy queremos reconocer su compromiso, su pasión por el campo y el lugar fundamental que ocupan en cada actividad de nuestra ruralidad.

Desde la Sociedad Rural de Coronel Suárez, saludamos a todas las mujeres rurales en su día.