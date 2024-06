Abrió la inscripción al programa “Cocina de Festivales” bonaerenses

El programa busca acompañar a festivales de gestión no estatal que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires. La inscripción es GRATUITA y estará abierta hasta el 5 de julio en el sitio web: https://culturaenterritorio.gba.gob.ar/ . Por consultas, los interesados podrán escribir al mail: festivalesyeventos@ic.gba.gob.ar con el asunto “Cocina de Festivales 2024”.

????️El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires abrió la convocatoria al programa Cocina de Festivales, destinado a eventos de gestión no estatal radicados en el territorio bonaerense, que incluye acompañamiento económico, así como capacitaciones para la profesionalización del sector. La inscripción es GRATUITA y permanecerá abierta hasta el 5 de julio.

????‍♂️Podrán inscribirse aquellos festivales que estén programados entre el 1° de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 en el territorio bonaerense.

????El programa “Cocina de Festivales” contempla el otorgamiento de acompañamientos económicos de carácter no reembolsable para la producción general de festivales; además, como parte de dicho programa, se realizarán capacitaciones para la realización y profesionalización del sector.

????“Los festivales que se dan en nuestra Provincia tienen una gran importancia en cada región y son parte fundamental de nuestra identidad cultural. Esta política pública tiene como objetivo fomentar y fortalecer el desarrollo de festivales artísticos y culturales para que la comunidad pueda acceder a la cultura”, sostuvo la Presidenta del Instituto Cultural Florencia Saintout.

????Este programa busca fortalecer la sostenibilidad de festivales en sus territorios, impulsar la circulación y el trabajo de artistas bonaerenses, incentivar el intercambio y el trabajo colectivo en red. Además, se realizarán capacitaciones para la realización y profesionalización del sector.

????Se entiende a los festivales como los eventos que, con periodicidad estipulada y sostenida en el tiempo, ofrecen al menos tres propuestas artístico culturales de misma o distinta índole tales como espectáculos en vivo, charlas, talleres, conferencias; programadas de forma coherente y conjunta en un mismo cronograma de actividades.