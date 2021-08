Volvió a rodar la pelota del Torneo de Fútbol Femenino “Elisabeth Minnig”

La Gran Capitana de “Las Gladiadoras”, la suarense Elisabeth Minnig volverá con toda su magia a entrenar arqueras, en esta oportunidad será en Coronel Suárez y para el torneo de Fútbol Femenino que organiza la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez.

Así lo confirmó el director de Deportes Andrés Pity Mauri, el domingo último en el Polideportivo Municipal cuando se reanudó el torneo y ante el aplauso sostenido de las jugadoras que vivaron el nombre de la “gran capitana”.

“Uno de mis sueños, además de llegar a donde llegue con el fútbol, era poder hacer algo acá, en mi ciudad, con todas ustedes; algo colectivo no sólo en un club, por eso estoy feliz de sumarme a este torneo de fútbol femenino como entrenadora de arqueras”, afirmó Elisabeth Minnig.

“Disfruten de esto, cuando éramos chicas no tuvimos la oportunidad de tener un torneo así, súmense todas, hagan el deporte que sea, pero no estén en la calle, lo decía el Chapa (Retegui) hay que apostar a políticas deportivas y lo estamos haciendo”, subrayó y agregó “luchen por lo que quieran los sueños se cumplen, yo puedo ser un ejemplo o no, pero estoy feliz de estar acá y ver a tantas chicas de Coronel Suárez jugando al fútbol”, finalizó Elizabeth Minnig, recibiendo de manos del Jefe de Gabinete, Néstor Carbini en representación del Intendente Municipal, un presente.