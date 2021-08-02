EL TALLER ES TEÓRICO-PRÁCTICO A TRAVÉS DEL CUAL SE OFRECERÁ EXPOSICIÓN MEDIANTE DINÁMICAS ACTIVAS Y MOTIVADORAS.
LAS PONENCIAS SERÁN DE APROXIMADAMENTE DE 30 MINUTOS, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR DINÁMICAS INDIVIDUALES O GRUPALES EN LA CUAL PARTICPARÁN LOS ASISTENTES AL TALLER.
TEMAS
– COMUNICACIÓN
– COMUNICACIÓN COMO LENGUAJE PARA: COMUNICAR EFECTIVA Y AFECTIVAMENTE
– COMUNICACIÓN ASERTIVA
– COMUNICAR EN DISTINTOS CONTEXTOS (PARA QUÉ, CÓMO)
– COMUNICACIÓN INTRA PERSONAL – INTERPERSONAL
– ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS: LENGUAJE VERBAL – NO VERBAL
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÒN: EMISOR-RECEPTOR-RETROALIMENTACIÓN
– DIALOGO Y MENSAJE
– ESCUCHA ACTIVA
– EMPATÍA – SISTEMAS REPRESENTACIONALES – MODELOS DE COMUNICACIÓN
CONTEXTO EN EL CUAL NOS COMUNICAMOS
GESTION EMOCIONAL
– EL PODER DE LA PALABRA EN LAS RELACIONES Y ACONTECIMIENTOS QUE NOS RODEAN
– EL PODER DE LA PALABRA PARA: MANIFESTAR – SENTIR – COMPARTIR
– CÓMO NOS COMUNICAMOS – PARA QUÉ – COMO HEMOS CAMBIADO LOS ROLES
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