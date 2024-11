Juegos Bonaerenses:🙌 La delegación suarense de personas mayores ya está en plena competencia

Intensa jornada de competencia durante el martes 29, para la delegación suarense de personas mayores en Mar del Plata.

👉Resumen del día martes:

➡️ Truco Intergeneración: Miguel Díaz – Juan Cruz Wagner (Pblo. Santa María), le ganaron a los distritos de Colón y Pilar. Hoy –miércoles- jugarán el tercer partido frente a Monte Hermoso.

➡️Pesca: Carlos Varela (Cnel. Suárez). En la primer jornada no tuvo suerte. Aún quedan 2 jornadas más.

➡️NewCom Cat. A (Stella Maris Vega – Graciela Romussi – Mónica Schroh, Carmen López – Daniel Maier – Néstor Clementi – Daniel Weimbender – Roberto Graff – Osvaldo Díaz (Equipo “Los Milos“); cayeron ante el distrito de Pilar. Este miércoles enfrentan al equipo de 3 de Febrero.

➡️Fútbol Tenis Cat. A (Julio Elorriaga – Juan Fracaro – Roberto Chazarreta (Cnel. Suárez); le ganó al representativo de Lujan 15/11-15/13. En la segunda jornada de competencia jugarán ante Coronel Rosales.

➡️ Futbol Tenis Cat. B (Hugo Elorriaga – Hugo Uranga – Alfredo Gebel. (Cnel. Suárez)); el equipo derrotó al distrito de Lujan 15/6-15/11. Hoy –miércoles- enfrenta a Avellaneda.

➡️ Tenis de Mesa Femenino Cat. “B”, Carmen Fogel (Pblo. Santa María) le ganó a la representante de Berazategui. Hoy –miércoles- enfrenta a Ituzaingó.

➡️Tenis de Mesa Femenino Cat. “A”, Susana Kuhn de Huanguelén le ganó a la representante de Las Heras. Este miércoles juega vs. Lujan.

➡️Pádel Masculino: Norberto Lora – Juan Gasteneguy (Cnel. Suárez); cayeron ante Chivilcoy. En la jornada de hoy, enfrentan a Laprida.

➡️ Pádel Femenino (Marisa Hoffman – Teresa Fappiani (Cnel. Suárez); le ganó a Tigre. Este miércoles juega vs. General Alvear.

➡️ Escoba de 15 (Marcia Cabrera – Dora Larrañaga (Huanguelén). Ganaron el primer partido al municipio de La Costa y luego perdieron ante 3 de Febrero. Hoy, enfrentan a Monte Hermoso.

➡️ Tejo Masculino Cat. B (Alfredo Gardiner – Raúl Zubeldia (Cnel. Suárez), perdieron ante General Pueyrredón.

➡️ Taba Cat. Única (Alberto Soler (Cnel. Suárez); en la primer ronda logró 17 buenas y se ubicó en tercer lugar. Este miércoles juega la segunda ronda.

➡️ Chin – Chon (Marta Canosa (Cnel. Suárez); ganó el segundo partido, hoy juega el tercero.

➡️ Tenis Doble Masculino (Alberto Kuhn – Roberto Mattiti (Cnel. Suárez)); perdió contra Mercedes y este miércoles enfrenta a Magdalena.

✔️En la segunda jornada de competencia, se agregan Orientación Intergeneración representado el distrito por Aurelio Wesner e Ivan Safenreiter Wagner de Cnel. Suárez y Bonaerenses en Carrera (Ana Díaz (Coronel Suárez) -Raúl Gieser de Huanguelén.

🏊‍♂️En tanto, en Natación Alberto Gatto de Cnel. Suárez realizará el reconocimiento de pileta.