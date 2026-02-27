HOY COMIENZA LA STRUDEL FEST

Santa María se prepara para vivir una fin de semana lleno de tradición, sabores y música 🎶

Desde esta tardecita/noche quedan inaugurados:

🍻Patio cervecero

🍽Patio Gastronómico

🍹Barras

Y Música en vivo: @autenticos.descendientes y @labartolobox

❤️ Una fiesta hecha por toda la comunidad… para compartir juntos ❤️

Los esperamos desde hoy en la Av. 11 de Mayo!

Empezamos la 11° Strudel Fest!