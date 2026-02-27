Santa María se prepara para vivir una fin de semana lleno de tradición, sabores y música 🎶
Desde esta tardecita/noche quedan inaugurados:
🍻Patio cervecero
🍽Patio Gastronómico
🍹Barras
Y Música en vivo: @autenticos.descendientes y @labartolobox
❤️ Una fiesta hecha por toda la comunidad… para compartir juntos ❤️
Los esperamos desde hoy en la Av. 11 de Mayo!
Empezamos la 11° Strudel Fest!
Destacados
HOY COMIENZA LA STRUDEL FEST
Santa María se prepara para vivir una fin de semana lleno de tradición, sabores y música 🎶
Destacados
YouTube
RSS